В Архангельске раскрыто убийство женщины из 2009 года

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

27 сентября 2009 года у административного здания ОАО «Соломбальский целлюлозно-бумажный комбинат» в Северном округе города Архангельска прохожими обнаружено тело 53-летней женщины со следами побоев и травмой головы. Указанное преступление, совершенное в условиях неочевидности, длительное время оставалось нераскрытым.

В результате надлежащего исполнения поручений заместителя Председателя СК России Александра Владимировича Клауса, данных на оперативных совещаниях по вопросам раскрытия и расследования преступлений прошлых лет, уголовное дело детально изучено в отделе криминалистики регионального следственного управления, что позволило выдвинуть новую версию о причастности к избиению сожителя потерпевшей.

Благодаря планомерной работе следователей-криминалистов, направленной на сбор доказательств, а также сотрудников управления уголовного розыска УМВД России по Архангельской области, установлены двое свидетелей, которые сообщили детали произошедшего и подтвердили причастность заподозренного к преступлению.

Следствием установлено, что 26- 27 сентября 2009 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства в Северном округе города Архангельска, из личной неприязни нанес сожительнице множество ударов руками и ногами по голове и телу, причинив телесные повреждения, от которых она скончалась на улице через непродолжительное время.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.