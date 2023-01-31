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В Архангельске раскрыто убийство женщины из 2009 года

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

27 сентября 2009 года у административного здания ОАО «Соломбальский целлюлозно-бумажный комбинат» в Северном округе города Архангельска прохожими обнаружено тело 53-летней женщины со следами побоев и травмой головы.  Указанное преступление, совершенное в условиях неочевидности, длительное время оставалось нераскрытым.  

В результате надлежащего исполнения поручений заместителя Председателя СК России Александра Владимировича Клауса, данных на оперативных совещаниях по вопросам раскрытия и расследования преступлений прошлых лет, уголовное дело детально изучено в отделе криминалистики регионального следственного управления, что позволило выдвинуть новую версию о причастности к избиению сожителя потерпевшей. 

Благодаря планомерной работе следователей-криминалистов, направленной на сбор доказательств, а также сотрудников управления уголовного розыска УМВД России по Архангельской области, установлены двое  свидетелей, которые сообщили детали произошедшего и подтвердили причастность заподозренного к преступлению.    

Следствием установлено, что 26- 27 сентября 2009 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства в Северном округе города Архангельска, из личной неприязни нанес сожительнице множество ударов руками и ногами по голове и телу, причинив телесные повреждения, от которых она скончалась на улице через непродолжительное время.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.   

10 март 08:59 | : Происшествия

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