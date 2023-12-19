35-летний архангелогородец сядет за убийство, которое совершил подростком

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение 35-летнему жителю областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

22 августа 2004 года на улице у торгового центра «Фактория» в городе Архангельске обнаружено тело 41-летнего местного жителя, смерть которого наступила в результате тупой закрытой травмы головы. Характер установленных на теле потерпевшего телесных повреждений указывал на возможное их получение в ходе драки, однако на первоначальном этапе расследования установить очевидцев происшествия и его обстоятельства не удалось.

На протяжении длительного времени данное преступление оставалось нераскрытым, вместе с тем работа по установлению совершившего его лица не прекращалась. Во исполнение указаний заместителя Председателя СК России Клауса Александра Владимировича о проведении тщательной ревизии приостановленных производством уголовных дел на предмет необходимости проведения по ним современных видов экспертиз, в частности, генетических по ранее неисследованным либо недостаточно исследованным вещественным доказательствам, предварительное следствие по настоящему уголовному делу было возобновлено. В результате повторно проведенной молекулярно-генетической судебной экспертизы на ранее изъятой одежде погибшего были обнаружены следы крови, которые произошли от 35-летнего жителя города Архангельска, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за совершение краж, грабежей, а также преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

В дальнейшем следователями и следователями-криминалистами регионального управления СК во взаимодействии с оперативными службами по делу был проведен комплекс дополнительных оперативно-следственных мероприятий направленных на проверку и закрепление полученных доказательств, а также установление фактического местонахождения заподозренного лица, что осложнялось тем, что последний работал вахтовым методом на отдаленных территориях.

Под тяжестью неопровержимых улик и благодаря достигнутому следователем психологическому контакту подследственный, который на момент совершения противоправных действий был несовершеннолетним, признал свою вину, пояснив, что о гибели избитого им мужчины узнал только в настоящее время.

В ходе допросов обвиняемый сообщил, что в ночь на 22 августа 2004 года в безлюдном месте у торгового центра «Фактория» нетрезвый мужчина спровоцировал с ним конфликт, оскорбив его и ударив по лицу. В ответ на это он избил потерпевшего, нанося удары руками по голове. После того, как мужчина упал на землю и потерял сознание, он забрал его куртку, в которой обнаружил кошелек с деньгами и мобильный телефон, и скрылся. Денежные средства потратил на личные нужды, а остальные вещи выбросил в мусорный контейнер.

С обвиняемым осуществлен выход на место преступления с целью проведения проверки показаний на месте, где он подробно рассказал обстоятельства совершенного им противоправного деяния.

Следствие ведет третий отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.