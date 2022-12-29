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В Архангельской области раскрыто еще одно убийство начала нулевых

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее судимого за преступление против личности 47-летнего жителя Вельского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 

18 ноября 2003 года по месту жительства в квартире дома по улице Карла Маркса в городе Вельске обнаружено тело 71-летнего пенсионера со следами побоев и ножевыми ранениями. На первоначальном этапе расследования установить причастность к совершению преступления конкретного лица следствию не удалось, и производство по уголовному делу было приостановлено. 

 Вместе с тем, работа по изобличению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, продолжалась. В 2022 году во исполнение поручений заместителя Председателя СК России Клауса Александра Владимировича об активизации деятельности, направленной  на раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений против личности, совершенных в прошлые годы, уголовное дело было детально изучено сотрудниками отдела криминалистики регионального Следственного управления на предмет полноты проведенного расследования. В результате досконального исследования полученных доказательств и тщательного анализа характеризующих данных на знакомых потерпевшего, был установлен житель Вельского района, который общался с пожилым мужчиной при жизни последнего, а впоследствии был осужден за совершение корыстно-насильственных преступлений, в том числе убийства, к лишению свободы на длительный срок. 

Следователями и следователями-криминалистами регионального следственного управления в тесном взаимодействии с сотрудниками  уголовного розыска УМВД России по Архангельской области, а также оперативными службами ФСИН в отношении заподозренного лица был проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий, в результате которого были получены неоспоримые доказательства его причастности к совершению убийства. 

Следствием установлено, что 18 ноября 2003 года вечером в квартире дома в городе Вельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанес не менее пяти ударов руками и ногами по голове и телу пенсионера, после чего причинил тому не менее двух ножевых ранений в область лица и живота и скрылся с места преступления. 

 В ходе допроса подследственный признал свою вину и пояснил следователю, что испытывал личную неприязнь к пенсионеру, который стал проживать в его квартире, пока он находился в местах лишения свободы. После того, как он освободился, они иногда вместе употребляли спиртные напитки. В ноябре 2003 года в ходе застолья между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого он избил пенсионера и нанес удар ножом в грудь, после чего покинул квартиру.  

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

24 январь 08:57 | : Происшествия

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