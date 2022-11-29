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Давнее убийство в Архангельской области раскрыто по холодным следам

Не прошло и двадцати лет... К ответу призван мужчина, находившийся на момент совершения убийства в молодом возрасте.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 42-летнего жителя Вельского района в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека,  совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). 

 1 сентября 2003 года по месту жительства в частном доме в поселке Аргуновский Вельского района обнаружено тело 29-летнего хозяина жилища со следами побоев, смерть которого наступила в результате тупой закрытой травмы головы. Длительное время указанное преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым, несмотря на значительный объем проведенных в те годы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

В 2022 году в рамках системной работы по раскрытию преступлений «прошлых лет», а также во исполнение поручений заместителя Председателя СК России Клауса Александра Владимировича об активизации деятельности по установлению лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях против личности, совершенных на территории региона в прошлые годы, предварительное следствие по делу было возобновлено. Следователями и следователями-криминалистами во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Архангельской области был спланирован и грамотно проведен комплекс дополнительных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в частности установлены и повторно допрошены все возможные очевидцы происшествия и другие лица, обладающие интересующими следствие сведениями. Благодаря принятым  мерам, установлена причастность к совершению расследуемого преступления 2-х жителей Вельского района.

Следствием установлено, что 31 августа 2003 года обвиняемый вместе с 22-летним односельчанином, уголовное преследование в отношении которого прекращено по нереабилитирующему основанию, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, обусловленных грубым обращением потерпевшего со своей сожительницей и ее детьми,  нанесли тому множественные удары руками и ногами по голове и телу. Через непродолжительное время пострадавший скончался по месту жительства в результате полученной травмы головы. 

 В ходе допроса подследственный признал свою вину и пояснил следователю, что он с другом употреблял спиртные напитки, когда к ним пришла их общая знакомая и пожаловалась на сожителя, который избивал ее и детей. Они решили сходить к нему и поговорить с домашним тираном по-мужски. В ответ на сделанное замечание, потерпевший им грубо ответил, чтобы они не лезли в его жизнь. Они еще больше разозлились и избили мужчину. Через некоторое время узнали, что пострадавший дома скончался. 

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

20 январь 08:55 | : Происшествия

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