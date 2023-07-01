Не сорите! В Вельске раскрыто убийство 15-летней давности

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 55-летнего жителя города Вельска в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

2 июля 2008 года по месту жительства в городе Вельске обнаружено тело 47-летнего мужчины со следами побоев. В ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что его смерть наступила в результате и тупой закрытой травмы шеи. Длительное время преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалась нераскрытым.

Во исполнение поручений заместителя Председателя СК России Клауса Александра Владимировича, данных на ранее состоявшихся совещаниях по вопросам раскрытия и расследования преступлений прошлых лет, по делу был спланирован и грамотно проведен комплекс дополнительных следственно-оперативных мероприятий. В результате чего, благодаря совместной планомерной и скрупулезной работе следователей Вельского межрайонного следственного отдела, отдела криминалистки регионального Следственного управления, а также сотрудников уголовного розыска УМВД России по Архангельской области установлена причастность к указанному преступлению жителя города Вельска, который дал признательные показания.

Следствием установлено, что 2 июля 2008 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений к соседу, который злоупотреблял спиртными напитками и вел антиобщественный образ жизни, нанес тому не менее 20 ударов руками и ногами по голове и телу, после чего задушил его веревкой, приисканной в квартире потерпевшего.

Следователь установил психологический контакт с заподозренным, который рассказал, что у него с соседом часто происходили бытовые конфликты. В день убийства он пришел к нему, чтобы выяснить отношения в связи с разбросанными в коридоре окурками. Между ними произошла словесная ссора, в ходе которой он избил соседа, а когда тот упал на пол, взял капроновую веревку и задушил потерпевшего. Затем вернулся домой, в печи сжег веревку и свою одежду, которая была на нем в момент убийства. В содеянном раскаивается.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.