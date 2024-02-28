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Москвич обвел вокруг пальца трех доверчивых жителей Поморья

Прокуратура Красноборского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя г. Москвы, обвиняемого по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и в особо крупном размере).

Установлено, что обвиняемый с сентября 2022 года по май 2023 года, злоупотребляя доверием двух своих знакомых, а также одного родственника, проживающих в Красноборском районе, просил их перевести ему в долг крупные суммы денег, обещав вернуть заемные средства в короткий срок. Однако намерений и реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства москвич не имел. 

Потерпевшими в общей сложности оформлено 7 займов в банках  и микрофинансовых организациях, в том числе под залог личного имущества, на сумму 2,9 млн рублей, которые перечислены злоумышленнику.

Вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемый признал полностью.

Санкция части 4 статьи 159 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Уголовное дело направлено в Красноборский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

 

09 апрель 09:03 | : Происшествия

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