Юный мошенник из Москвы попался в Вельском районе при сборе дани

Прокурором Вельского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего жителя города Москвы, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Органами предварительного расследования установлено, что обвиняемый в июне 2023 года, действуя по предварительному сговору с неустановленным лицом, в соответствии с заранее распределенными ролями с территории Московского региона совершили мошеннические действия в отношении двух пожилых женщин, проживающих на территории Вельского района.

В одном случае неустановленный сообщник обвиняемого по телефону представился медицинским работником, в другом - следователем и сообщил пожилым людям о якобы произошедшем дорожно-транспортном происшествии с участием родственников потерпевших и необходимостью оплаты медицинской помощи в целях освобождения от ответственности.

Для получения от обманутых граждан несовершеннолетний обвиняемый прибыл из Москвы в Вельский район, где потерпевшие передали злоумышленнику денежные средства на общую сумму 1 миллион рублей.

Обвиняемый вину в совершении преступлений признал в полном объеме, причиненный ущерб возместил в полном объеме.

Подростку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет.

Уголовное дело направлено в Вельский районный суд для рассмотрения по существу.