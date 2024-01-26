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Житель Мирного занимался ростовщичеством с элементами мошенничества

Прокурором ЗАТО г. Мирный утверждено обвинительное заключение               по уголовному делу  в отношении 37-летнего жителя г. Мирного, обвиняемого по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере).

Установлено, что обвиняемый в 2022 году через сеть «Интернет» путем обмана военнослужащего, похищал принадлежащие ему денежные средства. 

Понимая, что потерпевший располагает значительным объемом денежных средств, который он предоставляет в займы под проценты, обвиняемый под различными предлогами завладел суммой свыше 180 тыс. рублей и распорядился ими по своему усмотрению. 

Всего обвиняемый пытался похитить денежные средства в размере 274 500 рублей, однако довести свой преступный умысел до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, так как потерпевший часть денежных средств перечислять отказался.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание  в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Уголовное дело направлено в Мирнинский городской суд для рассмотрения по существу.

13 март 09:08 | : Происшествия

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