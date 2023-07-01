Жителю Новодвинска по "цыганской" статье грозит до 6 лет лишения свободы

Прокурор Холмогорского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летнего жителя г. Новодвинска обвиняемого по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное в крупном размере, с незаконным проникновением в помещение).

В ходе предварительного расследования установлено, что в обвиняемый в ночное время 02 апреля 2023 года, находясь в с. Холмогоры, проник в конюшню и вывел четырёх лошадей из помещения племзавода, поместил их в автомобиль марки «ГАЗЕЛЬ» и вывез за пределы Архангельской области.

Обвиняемый планировал продать похищенных лошадей в Калужской области, однако был задержан сотрудниками полиции в районе г. Иваново на автомобильной трассе «Иваново-Ярославль».

Преступные действия причинили материальный ущербАО «Холмогорский племзавод» на общую сумму 325 тыс. руб.

Уголовное дело будет направлено прокурором в Холмогорский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.