Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Жителю Новодвинска по "цыганской" статье грозит до 6 лет лишения свободы

Прокурор Холмогорского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летнего жителя г. Новодвинска обвиняемого по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное в крупном размере, с незаконным проникновением в помещение).

В ходе предварительного расследования установлено, что в обвиняемый в ночное время 02 апреля 2023 года, находясь в с. Холмогоры, проник в конюшню и вывел четырёх лошадей из помещения племзавода, поместил их в автомобиль марки «ГАЗЕЛЬ» и вывез за пределы Архангельской области. 

Обвиняемый планировал продать похищенных лошадей в Калужской области, однако был задержан сотрудниками полиции в районе г. Иваново на автомобильной трассе «Иваново-Ярославль».  

Преступные действия причинили материальный ущербАО «Холмогорский племзавод» на общую сумму 325 тыс. руб.

Уголовное дело будет направлено прокурором в Холмогорский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу. 

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

23 август 16:18 | : Происшествия

Главные новости


Новейшая история Ромео и Джульетты
Это Пинега, Карл!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2023 (247)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)


Деньги


все материалы
«    Август 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20