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Сотрудник архангельского УФСИН оказался банальным мошенником

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение  по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника УФСИН России по Архангельской области, обвиняемого  по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и шестнадцати преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). 

Установлено, что обвиняемый с мая 2021 г. по август 2022 г. на территории г. Архангельска ввел в заблуждение 17 граждан о якобы имеющейся у него договоренности с сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Приморский» о незаконном получении водительских удостоверений категории «В» без фактической сдачи экзамена на право управления транспортными средствами.

Получив обманным путем от граждан за  оказание такой услуги денежные средства в общей сумме около 800 тыс. рублей, принятые на себя обязательства не исполнил, поскольку каких-либо знакомых в ОГИБДД не имел, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

Вину в совершении преступлений обвиняемый признал полностью.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Ломоносовский районный суд г. Архангельска.          

11 май 15:11 | : Скандалы

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