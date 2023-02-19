Сотрудник архангельского УФСИН оказался банальным мошенником

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника УФСИН России по Архангельской области, обвиняемого по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и шестнадцати преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Установлено, что обвиняемый с мая 2021 г. по август 2022 г. на территории г. Архангельска ввел в заблуждение 17 граждан о якобы имеющейся у него договоренности с сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Приморский» о незаконном получении водительских удостоверений категории «В» без фактической сдачи экзамена на право управления транспортными средствами.

Получив обманным путем от граждан за оказание такой услуги денежные средства в общей сумме около 800 тыс. рублей, принятые на себя обязательства не исполнил, поскольку каких-либо знакомых в ОГИБДД не имел, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

Вину в совершении преступлений обвиняемый признал полностью.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Ломоносовский районный суд г. Архангельска.