В Архангельске вынесен приговор экс-чиновнику городской администрации

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал 45-летнего жителя областного центра виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребление доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере).

Установлено, что обвиняемый, являясь в период с 01.09.2016 года по 01.02.2019 года начальником отдела земельных отношений департамента муниципального имущества администрации МО «Город Архангельск», путем обмана гражданина о возможности переоформления в собственность земельного участка в г. Архангельске, не намереваясь фактически оказывать содействие в получении необходимых документов, похитил переданные мужчиной денежные средства в качестве вознаграждения в общей сумме 1 270 000 рублей.

В ходе предварительного следствия и судебного заседания подсудимый вину признал частично.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.