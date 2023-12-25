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Няндомские мошенники с грантами в сфере сельского хозяйства получили условные сроки

Няндомский районный суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинения и признал виновными пятерых жителей региона  по ч. 4 ст. 159 УК РФ  (мошенничество, совершенное  группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). 

Установлено, что в 2018 году обвиняемые вступили в преступный сговор и совершили хищение бюджетных денежных средств, выделенных Министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области в качестве гранта на развитие семейной животноводческой фермы в размере 12,9 млн рублей.

Кроме того, один из осужденных в летний период 2015 года совершил аналогичное преступление в отношении денежных средств, выделенных Министерством в качестве гранта на создание и развитие его крестьянско-фермерского хозяйства. Действиями злоумышленника был причинен ущерб в размере 1,3 млн рублей, который им в последующем возмещен добровольно.

Приговором суда подсудимым назначены наказания в виде лишения свободы условно на сроки от 2 лет до 3 лет 8 месяцев.

Судом удовлетворен гражданский иск Министерства о солидарном взыскании с осужденных имущественного вреда в размере 12,9 млн рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

09 февраль 11:31 | : Скандалы

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