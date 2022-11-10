В Архангельске банда мошенников под видом полиции обманывала пенсионеров

Заместителем прокурора Архангельской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 34-летнего жителя Верхнетоемского района, обвиняемого в хищении и покушении на хищение путем обмана группой лиц по предварительному сговору денежных средств четырех граждан пенсионного возраста (ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ).
Установлено, что в апреле 2022 года неустановленные лица, действовавшие совместно с обвиняемым, осуществляли телефонные звонки пожилым жителям г. Архангельска и, представляясь сотрудниками полиции, сообщали заведомо ложные сведения о виновности их родственников в дорожно-транспортных происшествиях. В целях избежания уголовной ответственности предлагали возместить пострадавшим якобы причиненный ущерб. Обманутые потерпевшие передавали денежные средства обвиняемому, который распоряжался ими совместно с неустановленными лицами по своему усмотрению.
После получения денежных средств от одной из потерпевших обвиняемый задержан сотрудниками полиции.
Общая причиненного ущерба составила 850 тысяч рублей, из них 550 тысяч рублей изъято и возвращено потерпевшим.
Санкцией ч. 2 ст. 159 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, ч. 3 ст. 159 УК РФ – до 6 лет.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.
В отношении неустановленных лиц уголовное дело выделено в отдельное производство.