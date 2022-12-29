Калужанин наживался на обмане архангельских пенсионеров

Заместителем прокурора Архангельской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя Калужской области, обвиняемого в хищении путем обмана группой лиц по предварительному сговору денежных средств трех граждан пенсионного возраста (ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Установлено, что в июне 2022 года неустановленные лица, действовавшие совместно с обвиняемым, осуществляли телефонные звонки пожилым жителям г. Архангельска и, представляясь сотрудниками полиции, сообщали заведомо ложные сведения о виновности их родственников в дорожно-транспортных происшествиях. В целях избежания уголовной ответственности предлагали возместить пострадавшим якобы причиненный ущерб.

Обманутые потерпевшие передавали денежные средства обвиняемому, приехавшему в г. Архангельск для участия в указанной преступной деятельности. Похищенным он распоряжался совместно с неустановленными лицами по своему усмотрению.

При попытке покинуть территорию Архангельской области на поезде обвиняемый был задержан сотрудниками полиции.

Общая сумма похищенного составила 920 тысяч рублей.

Санкцией ч. 2 ст. 159 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, ч. 3 ст. 159 УК РФ – до 6 лет.

Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.