Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске будут судить трех махинаторов из Пензы

Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей г. Пензы, обвиняемых  по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). 

 Установлено, что в апреле 2022 года 21-летний студент, выполняя  в организованной преступной группе функции «координатора», привлек к совершению преступлений в качестве «курьеров» двух своих знакомых, которые по его указанию заранее прибывали в город, где планировался обман граждан. 

Другие участники группы, личность которых в ходе расследования не установлена, осуществляли телефонные звонки лицам преклонного возраста и, представляясь сотрудниками полиции, сообщали заведомо ложные сведения о виновности их родственников в дорожно-транспортных происшествиях. В целях избежания уголовной ответственности предлагали возместить пострадавшим якобы причиненный ущерб.

Обманутые потерпевшие передавали денежные средства «курьерам», а «координатор» контролировал их действия, оплачивал расходы, давал указания о необходимых мерах конспирации, в том числе о ношении медицинских масок, представлении вымышленными именами, запрете общаться с потерпевшими.

Всего денежные средства на сумму свыше 2 млн рублей похищены  у 12 пожилых жителей городов Самары, Саратова, Тамбова, Рязани и Архангельска.

Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.

В отношении  неустановленных лиц преступной группы уголовное дело выделено в отдельное производство.

29 март 14:26 | : Происшествия

Главные новости


Китай: социалистический капитализм или капиталистический социализм
«Почему у нас такие дорогие квартиры?». Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2023 (324)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)


Деньги


все материалы
«    Март 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20