В Архангельске будут судить трех махинаторов из Пензы

Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей г. Пензы, обвиняемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).

Установлено, что в апреле 2022 года 21-летний студент, выполняя в организованной преступной группе функции «координатора», привлек к совершению преступлений в качестве «курьеров» двух своих знакомых, которые по его указанию заранее прибывали в город, где планировался обман граждан.

Другие участники группы, личность которых в ходе расследования не установлена, осуществляли телефонные звонки лицам преклонного возраста и, представляясь сотрудниками полиции, сообщали заведомо ложные сведения о виновности их родственников в дорожно-транспортных происшествиях. В целях избежания уголовной ответственности предлагали возместить пострадавшим якобы причиненный ущерб.

Обманутые потерпевшие передавали денежные средства «курьерам», а «координатор» контролировал их действия, оплачивал расходы, давал указания о необходимых мерах конспирации, в том числе о ношении медицинских масок, представлении вымышленными именами, запрете общаться с потерпевшими.

Всего денежные средства на сумму свыше 2 млн рублей похищены у 12 пожилых жителей городов Самары, Саратова, Тамбова, Рязани и Архангельска.

Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.

В отношении неустановленных лиц преступной группы уголовное дело выделено в отдельное производство.