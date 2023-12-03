В Архангельской области устроители аттракциона заплатят за травму ребенка

Решением Няндомского районного суда удовлетворены исковые требования прокурора в защиту интересов несовершеннолетнего о взыскании компенсации морального вреда.

Установлено, что ребенок, катаясь на самокате на рампе в детском парке, заехал колесом в дыру покрытия рампы, в результате чего получил травму - закрытый перелом левой голени.

Согласно заключению эксперта телесные повреждения, образовавшиеся в результате падения, расцениваются как тяжкий вред здоровью.

В судебном заседании представителем ответчика наличие повреждения в покрытии рампы на момент получения несовершеннолетним перелома не оспаривалось, ограждений, запрещающих ее использование в связи с неисправностью, не устанавливалось.

Суд согласился с требованиями прокурора и вынес решение об удовлетворении исковых требований и взыскании с ответчика компенсации морального вреда в сумме 200 000 рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.