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В Архангельской области устроители аттракциона заплатят за травму ребенка

Решением Няндомского районного суда удовлетворены исковые требования прокурора в защиту интересов несовершеннолетнего о взыскании компенсации морального вреда.

Установлено, что ребенок, катаясь на самокате на рампе в детском парке, заехал колесом в дыру покрытия рампы, в результате чего получил травму - закрытый перелом левой голени. 

Согласно заключению эксперта телесные повреждения, образовавшиеся в результате падения, расцениваются как тяжкий вред здоровью.

В судебном заседании представителем ответчика наличие повреждения в покрытии рампы на момент получения несовершеннолетним перелома не оспаривалось, ограждений, запрещающих ее использование в связи с неисправностью, не устанавливалось.  

Суд согласился с требованиями прокурора и вынес решение об удовлетворении исковых требований и взыскании с ответчика компенсации морального вреда в сумме 200 000 рублей. 

Решение суда в законную силу не вступило.

(фото с https://etalon-sro.ru/content/scooter-accident-k.html) 

26 декабрь 08:56 | : Происшествия

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