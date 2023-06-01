Ребенок-инвалид из Вельского района получил медпомощь трудами прокуратуры

Прокуратура Вельского района Архангельской области провела проверку по обращению законного представителя о нарушении прав несовершеннолетней дочери на обеспечение медицинскими изделиями.

Установлено, что ребенок-инвалид, страдающий сахарным диабетом, не обеспечен ланцетами к ручке-скарификатору, которые ему необходимы для измерения уровня сахара в крови.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о возложении на региональное министерство здравоохранения обязанности обеспечить ребенка медицинскими изделиями и взыскании компенсации морального вреда.

Решением Октябрьского районного суда г. Архангельска требования прокурора Вельского района удовлетворены. Необходимыми медицинскими изделиями девочка обеспечена в ходе рассмотрения гражданского дела, с министерства здравоохранения области в пользу несовершеннолетней взыскана компенсации морального вреда.