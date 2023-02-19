В Архангельске девочка получила серьезную травму при прыжках на батуте

Прокуратура г. Архангельска провела проверку по факту получения травмы несовершеннолетней в семейном парке активного отдыха «Леоград».

Установлено, что девочка в момент выполнения прыжка зацепилась ногой за батутные ограждения и упала на пол, ударившись спиной, вследствие чего ею были получены телесные повреждения, которые расцениваются как вред здоровью средней тяжести.

В ходе проверки в парке отдыха выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства, выразившиеся в отсутствии инструктажа о технике безопасности на батуте несовершеннолетней и сопровождающего лица перед посещением аттракциона. Кроме того, выявлено что отсутствовала инструкция по использованию батута, а на прыжковом полотне отсутствовала маркировка середины, что является нарушением требований его эксплуатации.

Таким образом, администратором парка не обеспечена безопасная эксплуатация аттракциона в полном соответствии с установленными требованиями, что привело к несчастному случаю с несовершеннолетней.

В этой связи по обращению законного представителя в интересах ребенка прокуратура города обратилась в Соломбальский районный суд г.Архангельска с исковым заявлением к ООО «Парк» с требованием о компенсации морального вреда.

Суд согласился с позицией прокурора и взыскал компенсацию морального вреда в размере 80 000 рублей.

Выявление и пресечение подобных фактов находится на постоянном контроле прокуратуры г. Архангельска.