На Новой Земле обижали беременную. Прокуратура восстановила статус кво

Прокуратурой ЗАТО г. Мирный проведена проверка по обращению женщины, являющейся работником Контрольно-ревизионной комиссии МО ГО «Новая Земля», в ходе которой установлено, что работодателем листок нетрудоспособности по беременности и родам в Фонд социального страхования Российской Федерации не направлен, в связи с чем заявительница на протяжении более полугода не получала причитающиеся выплаты.
Несмотря на внесённое прокурором представление об устранении нарушений закона необходимые сведения в Фонд социального страхования переданы не были, в связи с чем прокурором в Приморский районный суд Архангельской области направлено исковое заявление о признании незаконным бездействия Контрольно-ревизионной комиссии МО ГО «Новая Земля» и обязании передать необходимые документы для назначения выплат и о взыскании компенсации морального вреда.
Решением суда исковые требования удовлетворены. Бездействие работодателя признано незаконным, на Контрольно-ревизионную комиссию МО ГО «Новая Земля» возложена обязанность передать листок нетрудоспособности в Фонд социального страхования, а также выплатить компенсацию морального вреда.
Решение суда вступило в законную силу.