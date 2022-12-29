Прокурор Новодвинска грозно встал на защиту прав инвалида

Судебной коллегией по гражданским делам Архангельского областного суда рассмотрено гражданское дело по апелляционному представлению прокурора г. Новодвинска на решение Новодвинского городского суда от 28.06.2022, которым отказано в удовлетворении искового заявления прокурора в защиту прав инвалида и компенсации морального вреда ввиду необеспечения его лекарственным средством.
Поводом для обращения прокурора в суд послужили результаты проверки, проведенной по обращению инвалида, в ходе которой установлен факт его несвоевременного обеспечения назначенным по жизненным показаниям лекарственным средством, что привело к нарушению схемы лечения.
Несмотря на решение Новодвинского городского суда, отказавшего в удовлетворении заявленных требований со ссылкой на оказание медицинской помощи в необходимом объеме, прокурором проявлена принципиальная позиция по защите прав гражданина, в суд апелляционной инстанции представлены доказательства, свидетельствующие об отсутствии надлежащего взаимодействия министерства здравоохранения Архангельской области, ГБУЗ Архангельской области «Новодвинская ЦГБ» и ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» в вопросе обеспечения инвалида лекарственным препаратом.
Судебная коллегия согласилась с доводами прокуратуры и апелляционным представлением решение суда первой инстанции отменила, приняла по делу новое решение об удовлетворении иска прокурора и взыскании компенсации морального вреда.