В Архангельске вынесли приговор нелюди, ограбившей пожилого инвалида

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал 54-летнего ранее судимого жителя областного центра виновным по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества).

Установлено, что обвиняемый в феврале 2023 г., находясь в состоянии алкогольного опьянения у д. 7 корп. 4 по пр. Дзержинского, открыто похитил у 83-летнего пенсионера, являющегося инвалидом II группы, кошелек с денежными средствами в сумме 2700 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Судом виновному назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.