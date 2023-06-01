В Архангельске объявили приговор расхитителю из Центра занятости населения

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал 37-летнего жителя областного центра виновным по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Установлено, что обвиняемый в период с 20.08.2021 по 27.01.2022, осуществляя ремонтные работы по государственному контракту, в результате предоставления документации, содержащей заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ и использованных материалов, причинил бюджету Архангельской области в лице государственного казенного учреждения Архангельской области «Архангельский областной центр занятости населения» материальный ущерб на сумму свыше 3 млн рублей.

Судом также удовлетворен гражданский иск учреждения на сумму причиненного ущерба.

Подсудимый вину признал частично. Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.