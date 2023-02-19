Разбойник, ограбивший кулинарию в Архангельске, услышал приговор

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным ранее неоднократно судимого жителя города Архангельска по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для здоровья, и предмета, используемого в качестве оружия).

Установлено, что осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ночное время 15 ноября 2022 года в помещении кулинарии, расположенной в доме 165 строение 2 по проспекту Ленинградский в городе Архангельске, напал на продавца, и с целью пресечения возможного сопротивления, нанес ему один удар молотком по голове, после чего открыто похитил из кассы денежные средства в размере 7 488 рублей.

Осужденный вину по предъявленному обвинению признал полностью.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Судом удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны о возмещении причиненного ущерба.

Приговор в законную силу не вступил.