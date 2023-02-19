Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Разбойник, ограбивший кулинарию в Архангельске, услышал приговор

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения  и признал  виновным ранее неоднократно судимого жителя города Архангельска  по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для здоровья, и предмета, используемого  в качестве оружия). 

Установлено, что осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ночное время 15 ноября 2022 года в помещении кулинарии, расположенной в доме 165 строение 2 по проспекту Ленинградский в городе Архангельске, напал на продавца,  и с целью пресечения возможного сопротивления, нанес ему один удар молотком  по голове, после чего открыто похитил из кассы денежные средства в размере 7 488 рублей. 

Осужденный вину по предъявленному обвинению признал полностью.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Судом удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны о возмещении причиненного ущерба. 

Приговор в законную силу не вступил.

 

01 июнь 10:39 | : Происшествия

Главные новости


Марина Донская: «Я считаю, что моего сына убили»
"Лучшая закуска - селедка". Кухня Антона Чехова

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2023 (19)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)


Деньги


все материалы
«    Июнь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20