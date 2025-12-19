Не пожалеем крови своей. Депутаты АрхГорДумы за неделю

Несмотря на затяжные рождественские каникулы, народные избранники столицы Поморья продолжали вершить добрые дела

Архангельская станция переливания крови забила тревогу – в праздничные дни там подошли к концу запасы донорской крови и плазмы, необходимых для спасения жизней заболевших и травмированных северян.

Призыв помочь медикам от председателя комиссии по социальным вопросам Архангельской городской Думы Сергея Сорокина:

- В эти дни, когда мы наслаждаемся заслуженным отдыхом, очень важно помнить о тех, кто нуждается в нашей поддержке. Архангельская станция переливания крови – это место, где каждый из нас может совершить настоящий подвиг, спасти чью-то жизнь. Призываю всех, кто имеет возможность, присоединиться к донорскому движению. Ваша кровь – это надежда для многих. Давайте вместе сделаем наш город еще более сильным и отзывчивым! Записывайтесь на Госуслугах и приходите на станцию переливания крови. Ваша помощь очень нужна!

Записаться на сдачу крови можно удобно через портал Госуслуг. Врачи напоминают - чтобы ваша кровь была максимально полезной и безопасной для реципиентов, перед сдачей необходимо соблюдать определенные правила питания. Это гарантирует высокое качество донорского материала. Подробную информацию о диете перед донацией вы можете найти по ссылке: clck.ru/3R7yDo.

МУП «Горсвет», которым руководит депутат городского парламента Александр Гурьев, продолжает работы по установке и замене уличного освещения. В прошлом году вышла из тени общественная территория на улице Стрелковая.

Елена Ануфриева:

- Теперь жители чувствуют себя безопаснее, особенно в темное время суток. Освещение создает комфортные условия для посещения образовательных учреждений и возвращения домой.

Кроме того, был продлен тротуар, появились новые парковочные места, дополнительные опоры освещения и газоны. «Команда Фролова» обсудила с жителями улицы Карпогорская идею благоустройства территории между детским садом №157 «Сиверко» и гимназией №25. Жители дома №14 создали инициативную группу и разработали проект сквера «На Стрелковой». На реализацию проекта выделено 4,8 млн рублей, из которых 1,5 млн — внебюджетные средства.

Ольга Шананина:

- Это позволило реализовать инициативу жителей в полном объеме. Первый этап благоустройства уже завершен, и теперь новая зона доступна для жителей новых домов.

Одна из острых проблем города на Северной Двине, постоянно обсуждаемая в соцсетях – установка комфортных остановочных павильонов.

Жители Соломбалы обратились к своему депутату, Аркадию Пороховнику, за содействием установки такого павильона на улице Советской. По инициативе народного избранника из городского бюджета будет выделены дополнительные средства для обустройства новой остановки. Снесут временный, уже потрепанный непогодой, поставят постоянный.

Аркадий Пороховник:

- В этом году планируется не только установить новый павильон, но и благоустроить саму площадку для ожидания транспорта. Это сделает пребывание на остановке более приятным и безопасным для всех пассажиров.

По обещанию парламентария, ждать осталось недолго - как только пройдут конкурсные процедуры и позволят погодные условия, так сразу.