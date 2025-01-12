Сделать жизнь еще светлее. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья отметились не только сессией, но и другими полезными делами. Как например…

С осени прошлого года муниципальное предприятие «Горсвет», руководимое депутатом городского парламента Александром Гурьевым, усиленно работает над освещением жилых кварталов Соломбалы. В частности, проводится замена перегоревших лампочек в уличных фонорях.

Но не только это. В ходе ремонта жители округа обратили внимание на то, что некоторые световые опоры сильно наклонились или подверглись коррозии, что вызвало беспокойство среди граждан. Слово жителя – закон для исполнителя, обличенного доверием избирателя.

Именно для решения этого вопроса встретились три депутата от «Единой России»: Александр Бельков, Аркадий Пороховник, Александр Гурьев (фото вверху). Разговор шел о технических возможностях и сроках исполнения работ. Разговор компетентных людей – все трое имеют профессиональное отношение к коммунальному хозяйству.

Аркадий Пороховник поддержал инициативу и выразил готовность оказать содействие в решении этого вопроса. Было принято решение начать работы в начале февраля 2025 года с крупного жилого квартала Соломбалы на улице Мещерского.

В свою очередь, Александр Гурьев сообщил, что ремонтные бригады МУП «Горсвет» в первой декаде февраля приступили к работам, чётко следуя запланированному графику.

Резюме подвел Александр Бельков:

- Дел впереди ещё очень много, но я уверен, что совместными усилиями мы сделаем наши дворы и улицы светлее и безопаснее.

А еще архангелогородцев достало месиво на улицах и во дворах – неизбежное последствие аномально теплой зимы.

К своему городскому депутату обратились жители домов по Обводному каналу. Из-за оттепели подъездные пути к домам превратились в месиво из снега, луж и глубоких ям. После того как ударили морозы, ситуация ухудшилась. Пешеходы с трудом передвигались по двору, а автомобили теряли управление и скатывались к мусорным контейнерам, создавая угрозу аварии.

Реакция последовала незамедлительно. С положительным эффектом.

Кристина Саблина:

- После того, как мы обратились к главе Ломоносовского округа Алексею Ганущенко, проблема была решена. Дорожные службы очистили и выровняли подъездные пути. Теперь жители и автомобилисты могут безопасно передвигаться по своему двору.

Представители АрхГорДумы а лице ее председателя Ивана Воронцова и лидера фракции ЛДПР Марии Харченко приняли участие в церемонии подведения итогов благотворительной акции «Подарим детям Новый год!». В этом году в ее рамках было собрано 3200 подарков. Это вклад бизнеса, предприятий, власти, депутатов и общественников.

Мария Хрченко:

- Главное богатство нашего города — это его жители, люди с добрым сердцем и широкой душой. Этому свидетельствуют многочисленные акции милосердия, которые проходят в Архангельске уже много лет.

Иван Воронцов:

- Депутаты Архангельской городской Думы с большим энтузиазмом участвуют в этой благородной инициативе уже второй год подряд. Выражаю искреннюю признательность всем депутатам и неравнодушным жителям, которые присоединились к этой инициативе. Надеюсь, что мы продолжим это начинание и в этом году, объединив наши усилия.