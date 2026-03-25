Звенят ручьи. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья не забывали об интересах разных поколений архангелогородцев.

Так, в Северном округе открыл свой новый сезон скейт-парк – развлечение (или спорт?), год от года набирающее популярность. Началось все с приятного сюрприза для любителей острых ощущений - в парк привезли новый элемент для трюков.

Параллельно сотрудники ФСК им. А.Ф. Личутина тщательно проверили состояние всех снарядов. Хотя они сделаны из влагостойкой фанеры, возник вопрос, как материал выдержит архангельскую зиму. К счастью, опасения не подтвердились. В прошлом году установили ограждение и закрыли двери, поэтому любители тюбингов и лыж не могли использовать горки. Покрытие сохранилось в отличном состоянии.

Сейчас скейт-парк работает с 9:00 до 22:00, но могут быть подвижки в плане удобства тренировок, сотрудники готовы прислушаться к пожеланиям спортсменов.

Возможно, в парке появится музыка для привлечения большего числа посетителей. Также ведутся переговоры с предпринимателями по вопросу установки рядом со скейт-парком автолавки с чаем и выпечкой.

Парк посетили депутаты городского парламента, опекающие Северный округ – Иван Воронцов и Денис Лапин. Их теплые слова:

- Мы пожелали ребятам отличного сезона и напомнили главное правило: бережно относиться к спортивному оборудованию, чтобы оно радовало посетителей ещё долгие годы.

Общественный совет Октябрьского округа областной столицы провел совещание, где главным вопросом стоял – как сделать свой дом и свой двор чище в период весенней грязюки.

Обсуждался план работ на двухмесячник по благоустройству. Желательно учитывать пожелания всех жителей округа, с отбором самых перспективных и выполнимых, естественно.

Также председатель Октябрьской ТИК провела ликбез по предстоящим выборам в Государственную думу.

На совещании присутствовала депутат АрхГорДумы Ксения Корюкина. Ее мнение:

-  Заседание прошло в конструктивной и дружеской атмосфере, ещё раз подтвердив: только совместными усилиями можно добиваться реальных и значимых изменений к лучшему. Октябрьский округ продолжает развиваться, и такие встречи – важный шаг на пути к созданию комфортной и процветающей территории.

Ломоносовский дом детского творчества (ЛДДТ) обрел крышу – въехал в новое, уже персональное здание. Теперь там будут искать жемчужинки юных талантов. Педагоги и ребята уже успели оценить преимущества нового пространства. Главное, что отмечают все – это простор для творчества и возможность реализации самых разнообразных программ, от научно-технических до художественных.

Депутат Михаил Орлов сразу предложил составить график косметического ремонта помещений и обновления мебели. Чем заинтересовал градоначальника Дмитрия Морева.

Слово Михаилу Орлову:

- Сегодня для ребят созданы комфортные условия, появилось больше пространства для занятий и реализации самых разных направлений. Важно, что вместе с развитием округа мы сохраняем и усиливаем такие центры притяжения для детей и молодёжи.

Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

