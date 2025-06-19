«Комфортное Поморье» шагает по Архангельску. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья заботились о родном городе и, соответственно, о его жителях.

Слова «Комфортное Поморье» звучат, кажется, из каждого утюга (как когда-то «Продовольственная программа»). Но нужен ли этот проект архангелогородцам в принципе, или относятся к нему как к очередному властному пиару?

Этим вопросом озадачилась городской депутат Ксения Корякина совместно с областной коллегой Надеждой Виноградовой. Дамы вышли теплым летним вечером на улицу и пообщались с жителями Октябрьского округа.

Люди проявили инициативу и выразили желание улучшить свои условия жизни, чем и занимается «Комфортное Поморье». Они хотят создать комфортное пространство для детей. Учитывая, что вокруг много жилых домов, они решили начать с детского комплекса и небольшого благоустройства территории.



Депутаты подробно ответили на вопросы жителей о нюансах участия в проекте, разобрали частные случаи.

Ксения Корякина:

- Вместе с жителями мы обсудили различные варианты благоустройства территории, порядок и сроки подачи заявок на участие в проекте.

Жители Соломбалы тоже крайне заинтересованы в продвижении этого проекта.

Второй год подряд активисты домов Советская, 29, 31, 33, 33/1, 27, Маяковского, 13, 15/1, 17 в Соломбальском территориальном округе города Архангельска благоустраивают свой большой двор для более лучшего и комфортного проживания.



Инициативная группа граждан объединилась ради благого дела и сфокусировала внимание на благоустройстве контейнерной площадки, которая стоит на ул. Смолокурова возле дома Советская, 29. Этой контейнерной площадкой пользуется 8 рядом стоящих домов и не только, в которых прописано и проживает минимум 919 человек.



Активисты создали инициативный проект под названием «Модернизация контейнерной площадки на ул. Советская, 29 – «Образцовая»». Проект подразумевает строительство новой контейнерной площадки с усиленной секцией для сбора крупногабаритных отходов, увеличение числа контейнеров ТБО (будет 8 шт., один из них резервный для сбора пластиковых бутылок).

Ситуацию взял на контроль городской парламентарий Алексей Бельков:

- Выражаю благодарность жителям за активное участие в губернаторском проекте «Комфортное Поморье». Успехов вам в добрых начинаниях!

А теперь Цигломень.

Здесь городские депутаты Наталья Братина и Иван Захаров весте с главой округа Николаем Боровиковым в рамках рабочей поездки побывали на всех ключевых объектах, всего 11-ть.

Так, на территории в полтора гектара появится парк «Пионерский» в эко-стиле. Здесь будут арт-объекты экологической направленности и детская площадка. Проект поддержали 553 жителя, и работы уже начались.



По словам Натальи Братиной, в данный момент делаются деревянные мостовые, а сам парк запланирован в эко-стиле:

- То есть здесь будут некие арт-объекты экологической направленности, планируем разбивку клумб, чтобы за всем этим ухаживали наши дети, чтобы они приучались к труду, они берегли всё это. Это делается для них в первую очередь.

Результат рабочей поездки резюмировал Иван Захаров:

- Призываю всех жителей участвовать в данной программе, свою инициативу выдвигать. Вы видите, что они реализуются, это не пустые слова. То есть действительно деньги выделяются, всё развивается. Надеюсь, жизнь на территории будет меняться в лучшую сторону.