Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

«Комфортное Поморье» шагает по Архангельску. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья заботились о родном городе и, соответственно, о его жителях.

Слова «Комфортное Поморье» звучат, кажется, из каждого утюга (как когда-то «Продовольственная программа»). Но нужен ли этот проект архангелогородцам в принципе, или относятся к нему как к очередному властному пиару?

Этим вопросом озадачилась городской депутат Ксения Корякина совместно с областной коллегой Надеждой Виноградовой. Дамы вышли теплым летним вечером на улицу и пообщались с жителями Октябрьского округа.

Люди проявили инициативу и выразили желание улучшить свои условия жизни, чем и занимается «Комфортное Поморье». Они хотят создать комфортное пространство для детей. Учитывая, что вокруг много жилых домов, они решили начать с детского комплекса и небольшого благоустройства территории.

 Депутаты подробно ответили на вопросы жителей о нюансах участия в проекте, разобрали частные случаи.

Ксения Корякина:

- Вместе с жителями мы обсудили различные варианты благоустройства территории, порядок и сроки подачи заявок на участие в проекте.

Жители Соломбалы тоже крайне заинтересованы в продвижении этого проекта. 

Второй год подряд активисты домов Советская, 29, 31, 33, 33/1, 27, Маяковского, 13, 15/1, 17 в Соломбальском территориальном округе города Архангельска благоустраивают свой большой двор для более лучшего и комфортного проживания.

 Инициативная группа граждан объединилась ради благого дела и сфокусировала внимание на благоустройстве контейнерной площадки, которая стоит на ул. Смолокурова возле дома Советская, 29. Этой контейнерной площадкой пользуется 8 рядом стоящих домов и не только, в которых прописано и проживает минимум 919 человек.

 Активисты создали инициативный проект под названием «Модернизация контейнерной площадки на ул. Советская, 29 – «Образцовая»». Проект подразумевает строительство новой контейнерной площадки с усиленной секцией для сбора крупногабаритных отходов, увеличение числа контейнеров ТБО (будет 8 шт., один из них резервный для сбора пластиковых бутылок).

Ситуацию взял на контроль городской парламентарий Алексей Бельков:

- Выражаю благодарность жителям за активное участие в губернаторском проекте «Комфортное Поморье». Успехов вам в добрых начинаниях!

А теперь Цигломень.

Здесь городские депутаты Наталья Братина и Иван Захаров весте с главой округа Николаем Боровиковым в рамках рабочей поездки побывали на всех ключевых объектах, всего 11-ть.

Так, на территории в полтора гектара появится парк «Пионерский» в эко-стиле. Здесь будут арт-объекты экологической направленности и детская площадка. Проект поддержали 553 жителя, и работы уже начались.

 По словам Натальи Братиной, в данный момент делаются деревянные мостовые, а сам парк запланирован в эко-стиле:

- То есть здесь будут некие арт-объекты экологической направленности, планируем разбивку клумб, чтобы за всем этим ухаживали наши дети, чтобы они приучались к труду, они берегли всё это. Это делается для них в первую очередь.

Результат рабочей поездки резюмировал Иван Захаров:

- Призываю всех жителей участвовать в данной программе, свою инициативу выдвигать. Вы видите, что они реализуются, это не пустые слова. То есть действительно деньги выделяются, всё развивается. Надеюсь, жизнь на территории будет меняться в лучшую сторону.

16 август 11:00 | : Горячая тема / Политика

Главные новости


20 млн как с куста
Трамп ходит ферзём

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2025 (196)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)



Деньги


все материалы
«    Август 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20