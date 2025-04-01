Майские пикники: вчера и сегодня. Рецепты и советы

Признаемся честно – 1-е мая для подавляющего большинства россиян давно перестал быть Днем солидарности трудящихся. Открытие сезона пикников – вот как это называется.

Собственно, и знаменитые маёвки большевиков тоже маскировались под разгуляево. Водка-пиво-вино, корзинки с нехитрой снедью, как правило, бутербродами, самовар на углях (это было круто!), гармошка, лёгкий флирт - всё для отвода полицейского глаза. Иногда так увлекались декорацией, что забывали раздать прокламации.

К слову, культура пития на природе пошла с Британии. Вот, где было всё по-взрослому! В тамошнем «Своде светских правил» добропорядочным английским домохозяйкам советовалось готовить для вылазки на природу не менее 40 блюд(!). Куда в обязательном порядке должны были входить: холодная запеченная говяжья шейка, холодная вареная говяжья шейка, бараньи ребра, бараньи лопатки, жареные петухи запеченные утки, свиной окорок, говяжий отварной язык, два пирога с телятиной и ветчиной, два голубиных пирога, шесть средних омаров, 18 головок салата, шесть корзинок с зеленью и шесть — с огурцами… (список неполный).

Сегодня всё перечисленное выше модно купить… но зачем? Прожить длинную зиму в ожидании теплых солнечных лучиков, чтобы есть приготовленное на домашней кухне?! Душа барбекю просит (или шашлыка, как вам будет угодно)! А посему…

Сочный свиной шашлык

Необходимые продукты:

свиное мясо – 1 кг;

репчатый лук – 1 шт.;

кетчуп – 4 ст. л.;

специи – по вкусу;

приправа «Смесь перцев» – 2 ст. л.;

майонез – 4 ст. л.

Как приготовить:

1. Мясо нарежьте на средние кусочки.

2. Кольцами нарежьте лук.

3. Смешайте кетчуп, специи, майонез в большой кастрюле.

4. Выложите в маринад куски свинины и перемешайте.

5. Оставьте на ночь мясо в холодильнике, накрыв крышкой.

6. Жарить над углями на шампурах.

Совет: свинину для барбекю лучше использовать не замороженную, а свежую, с прожилками жира. Заморозка способствует потери вкусовых качеств мяса. Для приготовления шашлыка предпочтение обычно отдают шейной части туши.

Как гарнир к шашлыку можно подать вареный рис или картофель. Празднично будет выглядеть блюдо, если возле свинины вы положите свежие овощи: огурцы, помидоры и зелень. Очень будут в тему соусы типа аджики и ткемали.

Нежная печень на барбекю

Вам понадобится:

говяжья печень – 750 г;

майонез – 90 г;

сухие приправы и специи – 10 г;

соль – по вкусу.

Пошаговое приготовление:

Печень освободите от прожилок и пленок острым ножом. Помойте её и обсушите бумажным полотенцем. Порежьте печень как на шашлык, выложите в кастрюлю, посыпьте приправами и специями и посолите. Полейте майонезом и перемешайте. Накройте емкость с печенью крышкой и поставьте в холодное место на несколько часов. Жарьте над раскаленными углями, только не над огнем.

Совет: обратите внимание, что если в составе приправ содержится соль, то можно шашлык не солить.

К печени барбекю подайте макароны, рис или отварной картофель. Если притрусить её рубленой зеленью, вкус будет просто неповторимым.

Пикантная курица с хрустящей корочкой

Для приготовления курицы барбекю нужны:

курица – 1 шт.;

соль – по вкусу;

сахар – 3 г;

лимон – 1 шт.;

сливочное масло – 100 г;

кориандр в зёрнах – 1 г;

чили – по вкусу;

имбирь – 1 шт.;

семена фенхеля – 0,5 ч. л.;

соус соевый – 1 ч. л.;

чеснок – 1 зубчик;

черный перец – по вкусу.

Готовим шаг за шагом:

Соль, пряности и специи перебейте в ступке. Измельчите ножом имбирь и чеснок. Очистите лимон от кожицы. Цедру порежьте, выдавите сок из половины фрукта. Смешайте пряности, сок и цедру лимона. Отделите с курицы кожу, но не снимайте её. Разделите тушку на 2 части. Под куриную кожу положите масло и разровняйте по всей курице. Обмажьте со всех сторон маринадом и растительным маслом. Замотайте курицу в фольгу и полчаса прожарьте в духовке. Затем продолжить жарить мясо на гриле, пока оно не будет готово полностью.

Совет: для того чтобы пряности обрели насыщенный аромат, их рекомендуется немного прожарить на сковородке без масла в течение одной минуты.

Баранина на костре

Ингредиенты:

мясо барана – 0,5 кг;

чеснок – 3 зубка;

белое вино (сухое) – 0,5 ст.;

горчица – 15 г;

растительное масло – 2 ст. л.;

соль, перец молотый – по вкусу.

Приготовление пошагово:

Нарежьте мясо на куски, поперчите и посолите. Очистите и измельчите чеснок. Сделайте маринад: смешайте горчицу, масло растительное, вино, чеснок и остальные пряности. Уложите кусочки баранины в эту смесь и оставьте на 6 часов в холодильнике. Жарьте мясо на смазанной маслом решетке до готовности.

Совет: вместе с бараниной на решетку можно положить нарезанные кольцами лук, помидоры и болгарский перец. Так блюдо будет еще сочнее.

Диетический кролик барбекю

Вам понадобится:

мясо кролика – 1 кг;

минеральная вода – 1 л;

лук – 3 шт.;

соль – по вкусу;

специи – по желанию.

Готовим кролика на решетке:

1. Крольчатину промойте и залейте обычной водой. Оставьте на несколько часом, чтобы мясо вымочилось.

2. Мясо порежьте и уложите в кастрюлю.

3. Измельчите луковицы, добавьте их к кролику.

4. Всыпьте специи, залейте минеральной водой и посолите.

5. Оставьте кролика в маринаде на 5 часов.

6. Готовьте на решетке барбекю как шашлык, переворачивая, до готовности.

Форель на углях

Необходимые компоненты для блюда:

форель – 4 шт.;

лимон – 2 шт.;

чеснок – 6 зубков;

петрушка – 2 г;

перец молотый – по вкусу;

соль – по вкусу.

Как готовим:

Рыбу почистите и выпотрошите. Порежьте её на куски как пожелаете. Форель поперчите и посолите по вкусу. Намажьте куски рыбы тертым чесноком. Нарежьте дольками лимоны и уложите их на стейки форели сверху и снизу. Или же замаринуйте рыбу, смочив лимонным соком. Отставьте на 45 минут. Затем пожарьте на решетке. 15 минут – и вкуснейшая форель готова.

В качестве гарнира к форели подойдет картофель. Отлично сочетается рыбка с зелеными салатами, маринованными овощами и соленьями.

Совет: можно приготовить рыбу без маринада. Но в этом случае её обложите веточками розмарина, тимьяна или кинзы.

Креветки барбекю: блюдо для королевской семьи

Ингредиенты для блюда:

креветки королевские (или обычные, но крупные) – 500 г;

чеснок – 3 зубка;

чабрец – 6 г;

тимьян – 6 г;

розмарин – 5 г;

соль – по вкусу;

масло растительное – 5 ст. л.;

сухие специи для морепродуктов – 0,5 ст. л.

Как приготовить:

Промойте креветки, удалите с них голову. Приготовите маринад: смешайте специи, измельченный чеснок, соль. Оставьте креветки в этой смеси на 15 минут. Жарьте на решетке до готовности. Креветки можно снимать, когда они приобретут оранжевый оттенок.

На заметку: на барбекю можно готовить креветки, не очищая их от панциря. Только мариновать их нужно будет дольше – около полчаса.

Нежные шампиньоны в лимонно-медовом маринаде

Для такого барбекю вам потребуются:

большие шампиньоны – 500 г;

сок лимона – 1 ст. л.;

мёд – 1 ч. л.;

соль – по вкусу;

специи и пряности – по вкусу;

горчица – 0,5 – 1 ст. л.

Готовим пошагово:

Тщательно помойте грибы. Если они очень крупные, разрежьте их. Смешайте лимонный сок, соль, мёд и горчицу. Всыпьте в маринад шампиньоны и выдержите полчаса. Выложите грибы на решетку и обжарьте с обеих сторон до готовности.

На заметку: шампиньоны на барбекю можно приготовить также в чесночном или майонезном маринаде.

Совет: больше всего сочетаются с шампиньонами такие пряности и специи, как тимьян, розмарин, чабрец, кинза, орегано, чили, паприка. Поэтому их можете смело добавлять в грибы, которые будете готовить на углях.

При участии https://joy-pup.com