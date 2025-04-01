Майские пикники: вчера и сегодня. Рецепты и советы

Признаемся честно – 1-е мая для подавляющего большинства россиян давно перестал быть Днем солидарности трудящихся. Открытие сезона пикников – вот как это называется.
Собственно, и знаменитые маёвки большевиков тоже маскировались под разгуляево. Водка-пиво-вино, корзинки с нехитрой снедью, как правило, бутербродами, самовар на углях (это было круто!), гармошка, лёгкий флирт - всё для отвода полицейского глаза. Иногда так увлекались декорацией, что забывали раздать прокламации.
К слову, культура пития на природе пошла с Британии. Вот, где было всё по-взрослому! В тамошнем «Своде светских правил» добропорядочным английским домохозяйкам советовалось готовить для вылазки на природу не менее 40 блюд(!). Куда в обязательном порядке должны были входить: холодная запеченная говяжья шейка, холодная вареная говяжья шейка, бараньи ребра, бараньи лопатки, жареные петухи запеченные утки, свиной окорок, говяжий отварной язык, два пирога с телятиной и ветчиной, два голубиных пирога, шесть средних омаров, 18 головок салата, шесть корзинок с зеленью и шесть — с огурцами… (список неполный).
Сегодня всё перечисленное выше модно купить… но зачем? Прожить длинную зиму в ожидании теплых солнечных лучиков, чтобы есть приготовленное на домашней кухне?! Душа барбекю просит (или шашлыка, как вам будет угодно)! А посему…
Сочный свиной шашлык
Необходимые продукты:
Как приготовить:
1. Мясо нарежьте на средние кусочки.
2. Кольцами нарежьте лук.
3. Смешайте кетчуп, специи, майонез в большой кастрюле.
4. Выложите в маринад куски свинины и перемешайте.
5. Оставьте на ночь мясо в холодильнике, накрыв крышкой.
6. Жарить над углями на шампурах.
Совет: свинину для барбекю лучше использовать не замороженную, а свежую, с прожилками жира. Заморозка способствует потери вкусовых качеств мяса. Для приготовления шашлыка предпочтение обычно отдают шейной части туши.
Как гарнир к шашлыку можно подать вареный рис или картофель. Празднично будет выглядеть блюдо, если возле свинины вы положите свежие овощи: огурцы, помидоры и зелень. Очень будут в тему соусы типа аджики и ткемали.
Вам понадобится:
Пошаговое приготовление:
Совет: обратите внимание, что если в составе приправ содержится соль, то можно шашлык не солить.
К печени барбекю подайте макароны, рис или отварной картофель. Если притрусить её рубленой зеленью, вкус будет просто неповторимым.
Для приготовления курицы барбекю нужны:
Готовим шаг за шагом:
Совет: для того чтобы пряности обрели насыщенный аромат, их рекомендуется немного прожарить на сковородке без масла в течение одной минуты.
Ингредиенты:
Приготовление пошагово:
Совет: вместе с бараниной на решетку можно положить нарезанные кольцами лук, помидоры и болгарский перец. Так блюдо будет еще сочнее.
Вам понадобится:
Готовим кролика на решетке:
1. Крольчатину промойте и залейте обычной водой. Оставьте на несколько часом, чтобы мясо вымочилось.
2. Мясо порежьте и уложите в кастрюлю.
3. Измельчите луковицы, добавьте их к кролику.
4. Всыпьте специи, залейте минеральной водой и посолите.
5. Оставьте кролика в маринаде на 5 часов.
6. Готовьте на решетке барбекю как шашлык, переворачивая, до готовности.
Необходимые компоненты для блюда:
Как готовим:
В качестве гарнира к форели подойдет картофель. Отлично сочетается рыбка с зелеными салатами, маринованными овощами и соленьями.
Совет: можно приготовить рыбу без маринада. Но в этом случае её обложите веточками розмарина, тимьяна или кинзы.
Ингредиенты для блюда:
Как приготовить:
На заметку: на барбекю можно готовить креветки, не очищая их от панциря. Только мариновать их нужно будет дольше – около полчаса.
Для такого барбекю вам потребуются:
Готовим пошагово:
На заметку: шампиньоны на барбекю можно приготовить также в чесночном или майонезном маринаде.
Совет: больше всего сочетаются с шампиньонами такие пряности и специи, как тимьян, розмарин, чабрец, кинза, орегано, чили, паприка. Поэтому их можете смело добавлять в грибы, которые будете готовить на углях.
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