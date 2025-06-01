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В Архангельске строится современный скейт-парк

Спортивный объект оценил глава столицы Поморья Дмитрий Морев:

- Этот проект в Северном округе – один из четырех флагманских, который мы реализуем в Архангельске по региональному проекту «Комфортное Поморье», инициированному губернатором Александром Цыбульским.


 Подрядчик уже вышел на объект. Завезен песок, выполнена трамбовка площадки, на 50% площади уложен геотекстиль. После завершения подготовительных этапов на территории появится твердое покрытие и современное оборудование для катания на скейтбордах, велосипедах, самокатах и роликах. 

 Вход в скейт-парк будет между торговым центром «Заря» и ФСК имени А. Ф. Личутина. К спортивному  объекту построим благоустроенный тротуар. Планируем здесь освещение и видеонаблюдение.

 В этом году в Архангельске по губернаторскому проекту «Комфортное Поморье» реализуем 43  инициативы. 

Старт заявочной кампании на 2026 год уже дан! В целом муниципалитетам области в этом году выделено 500 млн рублей, а на следующий год сумма больше  –заложено 600 млн. Готовьте свои инициативы и участвуйте!

 Подробная информация – на сайте Комфортноепоморье29.рф



11 июль 10:38 | : Политика / Экономика

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