В Архангельске строится современный скейт-парк

Спортивный объект оценил глава столицы Поморья Дмитрий Морев:

- Этот проект в Северном округе – один из четырех флагманских, который мы реализуем в Архангельске по региональному проекту «Комфортное Поморье», инициированному губернатором Александром Цыбульским.



Подрядчик уже вышел на объект. Завезен песок, выполнена трамбовка площадки, на 50% площади уложен геотекстиль. После завершения подготовительных этапов на территории появится твердое покрытие и современное оборудование для катания на скейтбордах, велосипедах, самокатах и роликах.



Вход в скейт-парк будет между торговым центром «Заря» и ФСК имени А. Ф. Личутина. К спортивному объекту построим благоустроенный тротуар. Планируем здесь освещение и видеонаблюдение.



В этом году в Архангельске по губернаторскому проекту «Комфортное Поморье» реализуем 43 инициативы.







Подробная информация – на сайте Подробная информация – на сайте Комфортноепоморье29.рф

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