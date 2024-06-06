Город как на ладони. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья продолжили деятельность во благо своих избирателей.

Так, депутат Александр Гурьев успешно совмещал деятельность парламентария с обязанностями директора МУП «Горсвет».

Данное предприятие посвятило летние месяцы отлаживанию городской системы видеонаблюдения как важной составляющей общей безопасности жизни.

Впрочем, у Александра Гурьева есть важное дополнение:

- Это вопрос не только антитеррористической и общественной безопасности, но и новый действенный метод контроля за содержанием городских территорий и работой эксплуатирующих организаций.

Под круглосуточное всевидящее око попадут также объекты Воинской Славы, мемориалы в память о Великой Отечественной войне, общественные территории, скверы и парки.

Все объекты для монтажа категорированы в зависимости от сложности работ и наличия доступа к сетям, подобрано оптимальное оборудование и техническое решение, сделан выбор готовой к техприсоединению инфраструктуры.

Невооруженным взглядом видно, как в столице Поморья набирает популярность самокатный спорт, которым не гнушаются и вполне состоявшиеся люди. И идет он параллельно со скейтбордом.

Соответственно напрашивается создание специальных площадок как разумная альтернатива покатушкам на набережной и у торговых центров.

Вот так и появилась у жителей Северного округа идея создания лучшего в городе скейт-парка. Плюс к этому возможность объединиться, чтобы в рамках проекта «Комфортное Поморье» создать спортивную инфраструктуру для современного спорта, которым увлекается молодёжь. Вполне возможно, что на этом скейт-парке научаться кататься спортсмены, которые будут представлять наш регион, а то и страну на крупных соревнованиях. Что и было поддержано со стороны депутатов.

Председатель АрхГорДумы Иван Воронцов:

- Чтобы поддержать данный проект по созданию скейт-парка, необходимо оставить подпись в специальных листах у активистов молодежного совета округа. Волонтёры уже с этого понедельника ходят с подписными листами в самых оживлённых точках округа. Прошу жителей Северного округа оказать поддержку.

Лето – самое удобное время года для ремонта дошкольных образовательных учреждений.

Пример - детский сад "Полянка", который выступил с инициативой проведения капитального ремонта центрального крыльца первого корпуса дошкольного учреждения.

Веское слово сказал городской парламентарий Михаил Иванов:

- Многие из вас, приходя в дошкольное учреждение, уже заметили, что текущее состояние крыльца требует особого внимания! Ремонт центрального крыльца - не просто техническая работа, а возможность сделать вход в детский сад более привлекательным, уютным и безопасным. Это отличная инициатива в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье», которая улучшит впечатление от первого знакомства с детским садом.

Депутат призвал всех неравнодушных «Полянку» в сборе подписей под заявкой на участие в проекте.