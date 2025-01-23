В Северном округе Архангельска откроется супер скейт-парк

Об этом на своей странице сообщил председатель Архангельской городской Думы, депутат от Северного округа Иван Воронцов.



Возведение спортивной площадки станет возможным благодаря проекту «Комфортное Поморье», инициированного губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.



«Новая площадка появится между ФСК им. Личутина и КЦ «Северный». Это удачное расположение — вдали от жилых домов, что позволит спортсменам тренироваться в комфортных условиях, не мешая местным жителям, особенно летом, в период белых ночей», - рассказал Иван Александрович.



Скейт-парк площадью 35×46 метров будет включать несколько зон для катания: площадку для выполнения прыжков и трюков, пространство с элементами уличного катания, а также отдельную территорию для новичков, где можно безопасно учиться.



Работы по его возведению начнутся уже летом. Парк будет открыт для всех желающих.

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