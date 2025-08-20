Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Северный округ Архангельска обрел свой скейт-парк

В Архангельске появился новый скейт-парк — современное и комфортное пространство для активного отдыха молодёжи и подростков. 


 Это флагманский проект, реализованный в рамках программы «Комфортное Поморье». 

 Скейт-парк гармонично вписан в природное окружение и станет любимым местом встреч, спорта и творчества для молодёжи. Здесь оборудованы разнообразные элементы для катания на скейтах, роликах и самокатах. 

 Сегодня — самый настоящий праздник всех любителей самокатного спорта, скейтбординга и BMX, а также жителей Северного округа, города Архангельска и родителей юных спортсменов! 

 Во время праздничного открытия прошли соревнования по самокату (уровень «любители», «опытные»), показательные выступления, а также соревнования по ВМХ. 

 На официальном открытии председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов и глава города Дмитрий Морев выразили признательность всем, кто участвовал в создании нового общественного пространства. 

 Особую благодарность была адресована не только молодежи Северного округа, которая в 2023 году обратилась к городским депутатам Ивану Воронцову, Денису Лапину и областному депутату Михаилу Авалиани с просьбой о создании такой площадки, но и губернатору Архангельской области за поддержку инициативы с дальнейшей возможностью воплощения через региональный проект «Комфортное Поморье».♨

 «Хочу еще раз выразить огромную благодарность жителям Северного округа и всем архангелогородцам, которые проголосовали и поддержали создание такой площадки. 

 Скейт-парк, как и его установленные элементы, являются уникальными для нашего города. Это самая большая площадка такого уровня в Архангельске, оснащенная современными сертифицированными трамплинами и горками, соответствующими требованиям для проведения всероссийских соревнований.

 Расположение скейт-площадки вдали от многоквартирных домов обеспечивает комфорт для занятий в вечернее время, не мешая жителям. 

 На площадке установлены видеокамеры, транслирующие изображение на сайте ФСК Личутина, что обеспечивает безопасность оборудования скейт-парка. В дальнейшем, в планах развития данной территории будет включать в себя и другое направление — BMX (велобайки и всё, что с этим связано), экстремального олимпийского вида спорта. 

 Здесь также предусмотрена бытовка для спортинвентаря. Она, в том числе, является единственным официальным местом в городе для размещения «стикеров».

 Немаловажно, что при сооружении площадки при непосредственной поддержке ООО «РВК-Архангельск» было сделано водоотведение на подходах к скейт-парку (между культурным центром «Северный» и площадкой). 

 Реализация таких проектов важна не только для молодежи и родителей, но и для города. Еще раз поздравляем всех с открытием нового общественного пространства в нашем Северном округе и городе!» — отметил Иван Воронцов. 

 Иван Воронцов и Денис Лапин вручили Почетные грамоты и благодарности Архангельской городской Думы руководству и коллективу ООО «Парк», «РВК-Архангельск» и ООО «Строй Эксперт», а также Илье Абакумову, президенту региональной Федерации скейтбординга. 

 В ходе прошедших соревнований и показательных выступлений все победители получили памятные призы от региональной Федерации скейтбординга.



14 сентябрь 15:41 | : Политика / Экономика

Главные новости


Жил такой парень. Анатомия зла в фильме «Сжигатель трупов»
Руки или голова? Колледж против института

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (181)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20