Северный округ Архангельска обрел свой скейт-парк

В Архангельске появился новый скейт-парк — современное и комфортное пространство для активного отдыха молодёжи и подростков.



Это флагманский проект, реализованный в рамках программы «Комфортное Поморье».



Скейт-парк гармонично вписан в природное окружение и станет любимым местом встреч, спорта и творчества для молодёжи. Здесь оборудованы разнообразные элементы для катания на скейтах, роликах и самокатах.



Сегодня — самый настоящий праздник всех любителей самокатного спорта, скейтбординга и BMX, а также жителей Северного округа, города Архангельска и родителей юных спортсменов!



Во время праздничного открытия прошли соревнования по самокату (уровень «любители», «опытные»), показательные выступления, а также соревнования по ВМХ.



На официальном открытии председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов и глава города Дмитрий Морев выразили признательность всем, кто участвовал в создании нового общественного пространства.



Особую благодарность была адресована не только молодежи Северного округа, которая в 2023 году обратилась к городским депутатам Ивану Воронцову, Денису Лапину и областному депутату Михаилу Авалиани с просьбой о создании такой площадки, но и губернатору Архангельской области за поддержку инициативы с дальнейшей возможностью воплощения через региональный проект «Комфортное Поморье». Особую благодарность была адресована не только молодежи Северного округа, которая в 2023 году обратилась к городским депутатам Ивану Воронцову, Денису Лапину и областному депутату Михаилу Авалиани с просьбой о создании такой площадки, но и губернатору Архангельской области за поддержку инициативы с дальнейшей возможностью воплощения через региональный проект «Комфортное Поморье».



«Хочу еще раз выразить огромную благодарность жителям Северного округа и всем архангелогородцам, которые проголосовали и поддержали создание такой площадки.



Скейт-парк, как и его установленные элементы, являются уникальными для нашего города. Это самая большая площадка такого уровня в Архангельске, оснащенная современными сертифицированными трамплинами и горками, соответствующими требованиям для проведения всероссийских соревнований.



Расположение скейт-площадки вдали от многоквартирных домов обеспечивает комфорт для занятий в вечернее время, не мешая жителям.



На площадке установлены видеокамеры, транслирующие изображение на сайте ФСК Личутина, что обеспечивает безопасность оборудования скейт-парка. В дальнейшем, в планах развития данной территории будет включать в себя и другое направление — BMX (велобайки и всё, что с этим связано), экстремального олимпийского вида спорта.



Здесь также предусмотрена бытовка для спортинвентаря. Она, в том числе, является единственным официальным местом в городе для размещения «стикеров».



Немаловажно, что при сооружении площадки при непосредственной поддержке ООО «РВК-Архангельск» было сделано водоотведение на подходах к скейт-парку (между культурным центром «Северный» и площадкой).



Реализация таких проектов важна не только для молодежи и родителей, но и для города. Еще раз поздравляем всех с открытием нового общественного пространства в нашем Северном округе и городе!» — отметил Иван Воронцов.



Иван Воронцов и Денис Лапин вручили Почетные грамоты и благодарности Архангельской городской Думы руководству и коллективу ООО «Парк», «РВК-Архангельск» и ООО «Строй Эксперт», а также Илье Абакумову, президенту региональной Федерации скейтбординга.



В ходе прошедших соревнований и показательных выступлений все победители получили памятные призы от региональной Федерации скейтбординга.







