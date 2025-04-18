Депутаты АрхГорДумы намерены серьезно разобраться с ТГК-2

В рамках подготовки к семнадцатой сессии Архангельской городской Думы, которая состоится 28 мая, прошло совместное заседание профильных комиссий под руководством Сергея Чанчикова, председателя комиссии по вопросам бюджета, финансов и налогов.



В ходе заседания депутаты рассмотрели все вопросы, которые будут обсуждаться на майской сессии.



Основные вопросы сессии: «Об исполнении городского бюджета за 2024 год» и «Информация о деятельности ПАО «ТГК-2» на территории Архангельска».



В части доходов за 2024 год темп роста составил 103,7 процента по отношению к 2023 году и составил 18673,8 млн рублей.



По сравнению с 2023 годом поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 1624,6 млн рублей или на 22,7% в основном за счет налога на доходы физических лиц. Наибольший удельный вес в собственных доходах городского бюджета составляет налог на доходы физических лиц – 68,3% или 5999,8 млн рублей.



Расходы городского бюджета за 2024 год исполнены в сумме 18586,3 млн рублей. По сравнению с 2023 годом расходы городского бюджета увеличились на 458,4 млн рублей или на 2,5%.

Расходы на обеспечение отраслей социально-культурной сферы составили 61,1% от общих расходов городского бюджета.



Расходы на содержание отраслей городского хозяйства составили 30,6% от общих расходов городского бюджета или 5684,3 млн рублей.



В 2024 году исполнение городского бюджета по расходам осуществлялось на основе 6 муниципальных программ городского округа «Город Архангельск», расходы на исполнение которых составили 18434,2 млн рублей. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности городского округа «Город Архангельск» в 2024 году составили 2362,8 млн рублей.



Вся информация по отчету представлена в открытом доступе на ресурсах департамента финансов городской Администрации по ссылке.



В рамках доклада по работе ТГК-2 депутатам будет представлена информация о текущей деятельности предприятия, инвестициях в городскую инфраструктуру, производственной программе и т.д. Кроме этого, депутаты обсудят перспективы развития и текущие вопросы по деятельности ресурсоснабжающей организации.



Городские депутаты в рамках рассмотрения вопроса по согласованию передачи в безвозмездное имущество УМВД по г. Архангельску создадут условия для постоянного нахождения опорного пункта участкового на о. Бревенник.



Кроме того, депутаты обсудят изменения в локальные документы о муниципальном контроле (жилищный, благоустройство, транспорт, земельный) и примут решение о даче согласия на совершение крупных сделок МУП «Водоочистка».



Напомним, что семнадцатая сессия Архангельской городской Думы состоится 28 мая в 10:00 по адресу: город Архангельск, проспект Троицкий, дом 60.



Прямая трансляция сессии городской Думы будет доступна с 10:00 до окончания сессии в группе городской Думы в социальной сети ВКонтакте.

Отдельный сайт АрхГорДумы здесь.



