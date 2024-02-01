Депутаты АрхГорДумы рассмотрят исполнение городского бюджета за 2023 год

22 мая в 10:00 начнёт свою работу восьмая сессия Архангельской городской Думы 28-го созыва



Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов подписал постановление о созыве 8-й сессии Архангельской городской Думы 28-го созыва 22-23 мая 2024 года.



22 мая в 10:00 начнёт свою работу восьмая сессия городской Думы 28-го созыва. Место проведения сессии: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.60, зал заседаний городской Думы.



On-line трансляция сессии будет доступна в группе Архангельской городской Думы в социальной сети «ВКонтакте».

Основной вопрос сессии: Об исполнении городского бюджета за 2023 год.