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Депутаты АрхГорДумы рассмотрят исполнение городского бюджета за 2023 год

22 мая в 10:00 начнёт свою работу восьмая сессия Архангельской городской Думы 28-го созыва

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов подписал постановление о созыве 8-й сессии Архангельской городской Думы 28-го созыва 22-23 мая 2024 года.

 22 мая в 10:00 начнёт свою работу восьмая сессия городской Думы 28-го созыва. Место проведения сессии: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.60, зал заседаний городской Думы.

 On-line трансляция сессии будет доступна в группе Архангельской городской Думы в социальной сети «ВКонтакте».

 Основной вопрос сессии: Об исполнении городского бюджета за 2023 год.

 

03 май 08:17 | : Политика

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