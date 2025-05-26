Право на память. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья готовились к предстоящей сессии. И не только.

В воскресенье Россия поминает погибших в Великой Отечественной войне. В год 80-летия Великой Победы и в Год защитника Отечества, на фасадах домов архангелогородок Галины Пащенко и Ефросиньи Клюкиной появились красные звёзды. Инициаторами этого события стали «серебряные» волонтёры Архангельской области.

Участи в мероприятиях приняли представители городского парламента Александр Гурьев и Сергей Сорокин.

Красные звёзды — символ доблести и отваги — были закреплены на фасадах домов в присутствии родственников, городских депутатов и «серебряных» волонтёров. Хранить память переходит от старшего поколения к младшему.

О жизни маленькой жительнице блокадного Ленинграда, встретившей войну в двухлетнем возрасте, рассказал Александр Гурьев:

- Галина Серафимовна Пащенко — легендарная личность для врачей Архангельска и Архангельской области, человек, сделавший очень много для становления и развития медицины в нашем регионе. Огромная честь выпала мне принять участие в этом мероприятии. Ваш жизненный путь — это история мужества, силы духа и несгибаемой воли. Желаю вам крепкого здоровья, долголетия и мирного неба над головой.

Еще одна участница акции - Ефросинья Кузьминична Клюкина – малюткой прошла через ужас фашистских концлагерей. Чудом выжила.

Сергей Сорокин:

- Такие акции помогают нам не забывать о тех, кто прошёл через ужасы концлагерей и блокад. Это наша обязанность — передавать эту память молодому поколению, чтобы они ценили мир и свободу, которые мы имеем сегодня.

К этому же Дню в средней школе № 43 была организована высадка зеленых насаждений в рамках международной акции «Сад Памяти».

16 июня 2023 года там были высажены пять кустов сирени в память о пяти выпускниках школы, отдавших свои жизни при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции: Дудар Андрей Александрович, Каратаев Валерий Александрович, Морозюк Иван Васильевич, Николаев Александр Николаевич, Швед Павел Олегович. В этом году высажены ещё три куста сирени в память о трёх выпускниках, отдавших свои жизни, защищая интересы страны: Бумбу Владимира Михайловича, Мирзаханова Сергея Римовича, Савичева Василия Николаевича.

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов:

- И тогда, в годы Великой Отечественной войны, и сейчас были и есть люди, которые защищают свою страну, жертвуя собой. Хочу выразить благодарность родителям наших военнослужащих, которые воспитали своих детей настоящими патриотами. Хотелось бы, чтобы эта аллея, состоящая из 8 кустов сирени, больше не разрастался, а ученики просто сажали цветы, ухаживали за ними и чтили память выпускников-героев.

Депутат городской Думы, заместитель председателя комиссии по социальным вопросам и директор детсада №186 Елена Ануфриева приняла участие в конференции по работе с детьми с особыми образовательными потребностями «Другие мы», проходившей в Ульяновске. Отличная площадка по обмену таким специфическим опытом между регионами.

Каждая школа Ульяновска оснащена новейшим оборудованием. На базе учебных заведений работают специализированные ресурсные центры, соответствующие их профилю. Туда могут обратиться за помощью родители и педагоги города. Образовательная среда насыщена современной техникой, удобна и адаптирована под нужды каждого ученика.

Елена Ануфриева:

- Работа педагогов этой сферы заслуживает особого внимания — высококвалифицированные специалисты ежедневно помогают детям развиваться, преодолевать трудности и достигать успехов. Это вдохновляет и даёт надежду на лучшее будущее наших ребятишек!