Основные вопросы 18-й сессии АрхГорДумы

В рамках подготовки к восемнадцатой сессии Архангельской городской Думы, которая состоится 25 июня, прошло совместное заседание профильных комиссий под руководством Сергея Чанчикова, председателя комиссии по вопросам бюджета, финансов и налогов, пишет интернет-издание https://www.arhduma.ru.

В ходе заседания депутаты рассмотрели все вопросы, которые будут обсуждаться на июньской сессии.

Основные вопросы сессии: Отчет председателя Архангельской городской Думы Ивана Воронцова о деятельности городской Думы за 2023-2024 годы, информация об итогах прохождения отопительного периода 2024-2025 годов и подготовке объектов ТЭК и ЖКХ города к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов, внесение изменений в городской бюджет текущего года и в ставке туристического налога, а также утверждение прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2026-2028 годы.



В рамках финансового вопроса депутаты примут решение о направлении бюджетных средств на реализацию двух инициативных проектов: «Хотим тротуары. Проект 5» и «Дорога от д. 11 по ул. Лочехина до Северодвинской трассы».



По поручению губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, городские власти Архангельска изменят ставку туристического налога.

С 1 июля текущего года для жителей, имеющих регистрацию в пределах Архангельской области, стоимость временного проживания в гостиницах столицы Поморья не будет облагаться налогом при предоставлении подтверждающих документов. Это снизит расходы населения на проживание в командировках, на мероприятиях и для получения медицинских услуг.

Таким образом, установление дополнительной категории по инициативе губернатора региона Александра Цыбульского является социально значимой мерой, направленной на поддержку жителей Архангельской области.



Традиционно, ежегодно депутаты заслушивают информацию о прохождении отопительного сезона и подготовке к следующему.

В рамках данного вопроса Николай Худяков, директор департамента городского хозяйства городской Администрации, представит информацию об основных задачах и целях подготовительной работы, совместной работе с Ростехнадзором, проводимых проверках и устранении замечаний со стороны ресурсоснабжающих организаций, а также локальных инцидентов на сетях всех видов. Кроме этого, Николай Викторович доведет информацию о тех шагах, которые сейчас предпринимают городские власти в рамках подготовки очередного отопительного сезона.



«По результатам отбора объектов подготовлен Прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа "Город Архангельск" на 2026–2028 годы в составе пяти объектов», – рассказала депутатам Мария Белова, директор департамента муниципального имущества городской Администрации.

Прогноз объемов поступлений в бюджет городского округа «Город Архангельск» в результате исполнения Прогнозного плана приватизации в 2026–2028 годах составляет: 2026 год — не менее 493,35 тыс. рублей, 2027 год — не менее 432,80 тыс. рублей, 2028 год — не менее 3 105,43 тыс. рублей.



Напомним, что восемнадцатая сессия Архангельской городской Думы состоится 25 июня в 10:00 по адресу: город Архангельск, проспект Троицкий, дом 60.



Прямая трансляция сессии городской Думы будет доступна с 10:00 до окончания сессии в группе городской Думы в социальной сети «ВКонтакте». Для просмотра сессии необходимо войти в группу, подписавшись на неё.