Архангельск продолжает подготовку к юбилею Великой Победы

Информация от главы столицы Поморья Дмитрия Морева:

- Сегодня в Кремле состоялась презентация официального логотипа празднования 80-летия Великой Победы.



В Архангельске подготовка к этому значимому для всех событию идёт полным ходом. В августе 2023 года был создан городской оргкомитет, который уже работает над планом мероприятий.



До 20 марта 2025 года мы организуем вручение юбилейных медалей «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Ей награждаются все участники войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и узники концлагерей, которых в Архангельске 482.



В декабре этого года Архангельск отметит 15 лет со дня присвоения почётного звания «Город воинской славы», а в следующем году вместе со всей страной мы будем праздновать 80-летие Победы в войне, которая изменила ход мировой истории.



День Победы для нас – не только государственный, но и семейный праздник: мы помним, мы гордимся!