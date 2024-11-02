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Архангельск продолжает подготовку к юбилею Великой Победы

Информация от главы столицы Поморья Дмитрия Морева:

- Сегодня в Кремле состоялась презентация официального логотипа празднования 80-летия Великой Победы.

 В Архангельске подготовка к этому значимому для всех событию идёт полным ходом. В августе 2023 года был создан городской оргкомитет, который уже работает над планом мероприятий.

 До 20 марта 2025 года мы организуем вручение юбилейных медалей «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Ей награждаются все участники войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и узники концлагерей, которых в Архангельске 482.

 В декабре этого года Архангельск отметит 15 лет со дня присвоения почётного звания «Город воинской славы», а в следующем году вместе со всей страной мы будем праздновать 80-летие Победы в войне, которая изменила ход мировой истории.

 День Победы для нас – не только государственный, но и семейный праздник: мы помним, мы гордимся!

19 ноябрь 12:17 | : Политика

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