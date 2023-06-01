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Июньские звезды. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей неделе народные избранники столицы Поморья провели последнюю сессию первого политического полугодия. Впереди летние каникулы… и новые выборы. Кто пройдет, кто не пройдет, кто пойдет еще выше. Но это не значит, что нужно опускать руки…

Так, в городском парламенте прошло совместное заседание двух постоянных комиссий, на котором рассматривался вопрос деятельной помощи региональном отделению Федерации спорта слепых, в частности, снижения арендной платы за аренду занимаемого организацией помещения.

Представители федерации ввели присутствующих в курс своих задач и планов на будущее, главный пункт которых создание областного спортивно-адаптивного клуба с несколькими направлениями: спортивный хостел; массажный салон для поддержания спортивной формы спортсменов с проблемами зрения и ОВЗ; открытие секции по скандинавской ходьбе (для незрячих); реабилитация участников боевых действий СВО, получивших травму глаз; шахматно-шашечный клуб.

Городские депутаты единодушно поддержали эти благие начинания.

Валентина Сырова:

- Вам надо обязательно участвовать в грантовых конкурсах, получать поддержку на региональном уровне. Со своей стороны, готовы оказать всяческую поддержку.

Александр Афанасьев:

- Организация занимается развитием спорта инвалидов по зрению, ведет социальную адаптацию, реабилитацию и интеграцию жителей города и области с проблемами зрениям в общество. Прошу коллег поддержать принятие такого коэффициент.

И, конечно, представители депутатского корпуса приняли участие в мероприятиях Дня памяти и скорби – 22 июня вся страна вспоминает страшный день начала Великой Отечественной войны.

В Северном округе Архангельска знаковое место этой даты – воинский мемориал «Памяти погибших». Туда и приходят с цветами и зажженными Свечами памяти. Представители городского парламента, представляющие интересы жителей этой части областной столицы, сказали свое слово.

Иван Воронцов:

- С болью в сердце мы вспоминаем всех, кто не вернулся с полей сражений. Всех, кто отдал жизнь ради свободы нашего народа и государства. Сегодня в 4 часа утра мы возложили цветы к монументу в Северном округе, который был открыт в память о 876 работниках Соломбальского целлюлозно-бумажного комбината, погибших в сражениях Великой Отечественной войны. Возлагая цветы, мы переживаем эту боль утраты, и говорим спасибо нашим предкам за эту невероятно высокую цену, которую им пришлось заплатить. Этот подвиг никогда не будет забыт. А память о героях навеки будет в сердцах россиян.

Ольга Синицкая:

- 323 работника СЛДК погибли или пропали без вести и умерли от ран в годы Великой Отечественной войны, 502 работника СЦБК погибли на фронтах войны. В память о погибших и в честь всех жителей округа, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны в 1975 году был заложен первый камень мемориала в Северном округе, а 9 мая 1980 года по улице Химиков в основании улицы Красных Маршалов был торжественно открыт (авторы ленинградцы скульптор И. И. Павлов и архитектор В. И. Чекалин) памятник работникам СЛДК и СЦБК, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Спикер городского парламента Валентина Сырова оценила готовность площади Мира к открытию после капитального ремонта, которое приурочено к Дню города. Все должно быть в едином строгом стиле. Вот ее объективная оценка:

Идет зачистка гранитного основания, косметически доделываются отдельные элементы. Вся территория облагорожена, очень рада, что совместными усилиями мы изыскали возможность для ремонта фасадов ближайших домов, выходящих на площадь. Могу с уверенностью сказать, что все основные памятные мероприятия возвращаются на обновленную площадь Мира.

25 июнь 10:25 | : Горячая тема / Политика

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