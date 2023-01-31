Единороссы пожелали "серебрянным добровольцам" Поморья сердцами не стареть

«Единая Россия» и «Молодая Гвардия» поздравила «серебряных добровольцев» «Группы Милосердия» с 15-летним юбилеем.

В день праздника у юбиляров собралось множество гостей. К поздравлениям присоединились Куратор Координационного совета Ломоносовского округа, член местного политсовета Тимур Петров, член политсовета, директор МУП «Горсвет» Гурьев Александр, руководитель регионального отделения МГЕР Валуйских Мария, помощники депутатов Государственной Думы Александра Спиридонова и Михаила Кислякова.

Прозвучало много слов о работе движения. За 15 лет «серебряные волонтеры» успели побывать и помочь организовать все самые значимые события для города так и для страны. Это и Международный Арктический форум, мероприятия, посвященные северным конвоям «Дервиш», акции взаимопомощи "МЫВМЕСТЕ", "Поезд Победы".

Раздавали средства гигиены в пандемию, участвовали в донорских акциях, субботниках, благоустраивали территории, проводили акции помощи ветеранам, участникам ВОВ, поздравляли их с праздниками. Сейчас особое внимание уделяют помощи семьям мобилизованных и участникам спецоперации – собирают гуманитарных груз, вяжут теплые вещи. Список «добрых дел» можно перечислять бесконечно.

Одно из значимых направлений работы волонтеров – это патриотическое нравственное воспитание молодежи. Они курируют работу Архангельского Сводного отряда «Феникс» ВПЦ «Вымпел». Проводят много совместных мероприятий с молодежью. Если раньше увидеть пожилого волонтёра на мероприятии казалось немыслимым и странным, то сейчас это никого не удивит – они трудятся наравне с молодыми волонтерами и где-то даже впереди них. Во многом эти стереотипы были разрушены благодаря руководителю движения.

Неизменным лидером и главным энтузиастом движения остается @ id58700169 (Галина Мартынова). Сейчас без участия «серебряных волонтеров» трудно представить любое мероприятие в городе.

«Благодарим вас за активную гражданскую позицию, неравнодушное отношение к людям в период пандемии и СВО, личный вклад в добровольческое движение, за искреннюю поддержку пожилых людей, переживших тяготы и невзгоды Великой Отечественной войны, за активную работу по военно-патриотическому воспитанию, сохранению исторического наследия о Великой Отечественной войне, и конечно, за активное участие и поддержку участников СВО», - поблагодарил Михаил Кисляков.

Главный девиз волонтеров – «Молоды душой» и он абсолютно оправдывает себя. Многим волонтёрам «перевалило» за пятый десяток, но они ведут насыщенную общественную жизнь, которой и молодые позавидуют.

Помогли организовать праздник для серебряных волонтеров Михаил Кисляков, депутат Архангельского областного Собрания Виктор Заря и депутат Архангельской городской Думы Сергей Чанчиков.

Михаил Кисляков выделил спонсорскую помощь и на закупку брендированной атрибутики, об этом попросили сами волонтеры. Теперь у них появятся свои отличительные флаги и бейсболки.