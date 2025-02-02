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Александр Цыбульский: "Мы говорим слова благодарности современным героям"

- Уважаемые жители Архангельской области, военнослужащие Российской армии, ветераны боевых действий и военной службы, воины-интернационалисты!

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Этот праздник – один из самых почитаемых в России, это символ мужества и отваги, неразрывной связи поколений и преемственности традиций, любви и преданности Родине, доблести и верности служебному долгу.

В этом году, объявленном Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Годом защитника Отечества, мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В Архангельской области 2025-й объявлен Годом поддержки и единства, что придает особое звучание всем памятным событиям.

Сегодня мы склоняем головы перед подвигом наших отцов, дедов и прадедов, вспоминаем их наставления, говорим бесконечные слова благодарности современным героям, чтим память тех, кто отдал свою жизнь за Отечество.

Нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает славные традиции российского воинства. Бойцы всегда стоят на страже безопасности и независимости государства, отстаивают правду, справедливость, настоящее и будущее страны.

Сила народа России всегда была и остаётся в его единстве. Благодарю всех, кто поддерживает наших военнослужащих и их семьи, помогает воинским подразделениям, терпеливо и с верой ждёт возвращения героев домой. Вместе мы выдержим все испытания!

Особая признательность – ветеранам Великой Отечественной войны, всем, кто прошёл суровую школу боевых действий в горячих точках. Вы – хранители победных традиций Российской армии! Благодарю за доблестное исполнение воинского долга, самоотверженное служение России!

Желаю всем защитникам Отечества, тем, кто в строю и в запасе, – мира, стойкости и крепкого здоровья! Благополучия вам и вашим близким!

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский

23 февраль 10:32 | : Политика

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