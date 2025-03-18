«Идёт война дронов». Свежие новости из зоны СВО от корреспондента-волонтёра

Георгий Гудим-Левкович вернулся из седьмой (!) командировки в зону специальной военной операции. Про таких говорят – бывалый. Интересуюсь:

- Ты уже себя чувствуешь военным корреспондентом?

- Господи… и ты туда же! У меня особое отношение к понятию «военный корреспондент» – это Константин Симонов, человек в погонах со специально подготовкой и особыми полномочиями, выполняющий важнейшее задание информационного обеспечения военных действий. Я же все-таки корреспондент-волонтёр, все мои поездки – это исключительно волонтерская история, в свободное от основной работы время. Кстати, ребята из различных пресс-служб в структурах Министерства обороны – это настоящие военкоры. И большое им спасибо за корпоративную помощь – делятся материалом, который нам никогда не снять – они работают в окопах на передовой. Ну и, конечно, за бесценные советы в плане работы и соблюдения мер безопасности.

Вспоминаю своё недавнее интервью с волонтёром-хирургом Алексеем Поповым. По его следам:

- Там действительно стало поспокойней в сравнении с предыдущими поездками?

- Спокойней. Но осталась минная опасность.

- Попов рассказывал мне про ждунов, которые подкладывают мины под колёса военного и гражданского транспорта.

- Есть и другая технология. В степи у дорог лежат буквально сотни мин. И случается их ночью верёвками вытягивают на дорогу, просто набросом. И в темноте машины наезжают на эти мины. И это не всегда, так называемые, идейные ждуны. Кто-то от злости, кто-то за доллары малые… или чем там с ними расплачиваются. Ген алчности – то, что движет в 99% случаев. Нередко запускают дроны с хуторов. Мне рассказывали, что в некоторых хатах по подвалам стоят зарядные станции – для аккумуляторов раций, для тех же дронов. Это не говоря о сборе и передаче информации в интересах противника.

Я вдруг понимаю, что всё это происходит на уже российской территории… и мороз по коже.

- И как с этим бороться?

- Борются спецбатальоны военных комендатур. Отслеживают, отлавливают… огромная ежедневная работа в режиме 7/24. То есть ребята сначала на блок-посту отстоят, а ночью их могут по тревоге поднять – ловить таких вот ждунов.

- Седьмая поездка… есть отличии от предыдущих?

- Есть. В этот раз побывали в Белгородской области у ребят из Поморья, которые служат в авиаразведке, их из Курской области передислоцировали. Там нас попросили приехать и разгружаться ночью, световым днём опасно. Берегут своих «Ангелов фронта». Заезжали в Курскую область, уже освобождённую. Там поразило количество подбитой и брошенной техники, в основном западного производства. Называлась цифра – 3,5 тысячи единиц – это только танки, БМП и БТР. Вот это осязаемая победа. В Донецкой народной республике побывали в одном месте – такой овраг широкий, песчаный карьер, в котором стоит целая колонна уничтоженной техники ВСУ. Он видимо шли на прорыв, а наши ребята их остановили… эпическое зрелище.

- То есть, война отходит?

- Как сказать. В 2023 году нас специально инструктировали: смотрите под ноги, не ходите по «зелёнке», можно попасть на мины. В этом году тоже. Минная опасность остается актуальной. Причем ВСУ активно применяет дистанционное минирование, мины-ловушки, целенаправленно терроризируя мирных граждан.

Тут я говорю, что никогда не слышал и не читал слово дрон столько раз за день, как в последние месяцы.

- Ничего удивительно. Идёт настоящая война дронов, наших против их. Сам представь, средний дрон-камикадзе при массовом производстве может стоить условные 10 000 рублей, это расходный материал, человек в нём не сидит, вот и не жалеют. Помнишь первые серии «Звёздных войн» Лукаса, вчерашняя фантастика пришла реальную жизнь.

- Такое смертоносное оружие?

- Не обязательно смертоносное. Есть транспортные дроны, которые наоборот спасают жизни. Там есть места, где грузы можно доставить только на себе пешком или по воздуху, а идти придётся 20 км по болоту или чернозёму, да ещё под обстрел или бомбы попадешь. Такие транспортные дроны могут перевезти те же 30-40 килограмм со скоростью до 100 км/час… представляешь, какая экономия времени и сил? Мы такой привезли нашим ребятам.

Я представляю и солидно киваю,,, сам натаскался на военной службе.

- Ещё где побывали?

- В этот раз заезжали к ПВОшникам, работает вся «линейка» огневых средств: от малокалиберных зенитных пушек ещё советских моделей до ракетных комплексов «Бук». Основной театр военных действий переместился в небо, когда наше Министерство обороны сообщает, что подавлены 200-300 украинских беспилотников, это чистая правда.

- Ты своё репортёрство успешно совмещаешь с волонтёрством. Как на этот раз?

- В этот раз наш груз был в основном медицинского характера, как лекарства, так и оборудование. В частности доставили протезы-артерии из биологического материала, они более практичны и лучше приживаются, чем искусственные. В госпиталях зоны СВО проводятся в основном реанимационные мероприятия, экстренное хирургическое вмешательство, долечиваются и восстанавливаются в более спокойных местах. С нами были три врача высочайшей квалификации – доктор медицинских наук Надежда Воробьева из СГМУ, твоя знакомая Елена Бондаренко, врач-физиотерапевт, и Алексей Попов, главврач 1-й городской и практикующий хирург. Алексей Анатольевич проводил экстренные лапароскопические операции в Донецком госпитале, он в этом деле асс. И все заодно укрепляли интеграционные связи, медицина Новороссии возвращается в нашу российскую систему здравоохранения после долгого отсутствия, тут необходимо прямое общение и контакты. Кстати, скоро «Ангелы фронта» будут выступать перед архангельскими студентами-медиками, есть такая договорённость.

Мы с Георгием общаемся практически накануне Дня Победы. В процессе разговора его постоянно дёргают звонками по организационным вопросам Бессмертного экипаж. Было бы неправильно не поговорить ещё и об этом.

- У Бессмертного полка был двухлетний перерыв, по крайней мере, в очном формате.

- Но не у нас. 9 мая Бессмертный экипаж всё равно собирался, люди приходили с портретами своих ветеранов, мы проходили от Северного морского музея до памятника участникам Северных конвоев и стелы Архангельск – город воинской славы.

- У вас же самая большая колонна в общем шествии. Откуда столько?

- Мы не ограничиваемся только участниками Северных конвоев, принимаем к себе всех, кто внёс вклад в Битву за Арктику. А это и лоцманы, и портовые такелажники, и зенитчики, отбивавшие атаки с воздуха. Ведь в Архангельске, по большому счёту, были заложены основы будущей антигитлеровской коалиции. Здесь похоронены английские моряки и летчики, и мы традиционно накануне Дня Победы посещаем их могилы, кладём гвоздики, ставим наполненные рюмки, накрытые чёрным хлебом. Кто этих парней ещё помянет, кроме нас, несмотря на все внешнеполитические сложности сегодняшней повестки?

А в общем строю Бессмертного полка мы идём вторыми, после детей и ветеранов. Это почётно. И да, у нас только 150 потомков погибших моряков с транспорта «Александр Сибиряков» и конвоя БД-5, приедут даже из Москвы. Представляешь масштаб? А вообще нам пишут со всей России, от Калининграда до Камчатки, пишут, что помнят и гордятся. Мы всех приглашаем. Эта традиция прекрасно позиционирует наш город воинской славы.

- Два года Бессмертный полк не выходил на улицу. Напомни читателям, где ваш экипаж собирается?

- На Красной пристани как раз напротив памятника Петру I. Просьба подходить пораньше. Доступ к месту формирования колонны откроют с 10.00, но он будет осуществляться через три пропускных пункта на входах в Петровский парк с Троицкого проспекта, поэтому лучше не создавать очередей. И огромная просьба не брать с собой больших сумок, тем более, самокаты, велосипеды и тому подобное - они будут только мешать.

- У каждой колонны есть своё «ядро». Кто в вашем?

- Скажем так – организованная молодёжь, им этот праздник всего нужней. Кадеты морского кадетского корпуса имени адмирала Кузнецова, юнги Архангельской школы Соловецких юнг, курсанты Арктического морского института им. В. В. Воронина, Высшей школы рыболовства и морских технологий САФУ и Архангельского техникума водных магистралей, кадеты морских классов городских школ.

- Хорошего праздника!

- Может, и тебя зайдём поздравить.

- Буду ждать… чем угоститься всегда есть.

Леонид Черток