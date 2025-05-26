Эйдельштейном по нуару. Не жди, когда «Наступит лето»

Если современный российский фильм снят в чёрно-белой эстетике, почти со стопроцентной уверенностью можно сказать – нас ожидает чернуха.

Именно с неё начинается полнометражный дебют Кирилла Султанова, ранее баловавшегося эстетскими короткометражками (есть такие творцы, вечно ищущие свой жанр, этим, кстати, и интересны). Только представьте, молодой парень из провинции, детдомовец, кого-то грохнул в эмоциональном порыве и сбежал от следствия в Москву. Уверен, история не уникальная, где ещё легче затеряться, как не в главном мегаполисе России.

Как правило, подобные персонажи в реальной жизни начинают бомжевать и бичевать на самом дне малоразвитого капиталистического общества. В нашем случае беглецу повезло, он находит какую-никакую работу и комнату в полубомжатнике, где соседкой странная девушка Саша. «То ли проститутка, то ли ещё кто» - рекомендует хозяйка фатеры соседку новому квартиранту. На самом деле, Саша начинающая актриса, тоже ищущая свой жанр… что прекрасно подходит под оба определения.

Дальше Никите (главному герою) повезло – у него находится друг, который вводит его в свой круг, отнюдь не маргинальный. Круг концентрируется вокруг странного и очень богатого юноши, на котором крупными буквами написано ЭЙДЕЛЬШТЕЙН. Тот самый Марек, что играл в бомбической «Аноре» примерно такого же персонажа. Только тот, «анорный», был просто хрестоматийный раздолбай на папашины деньги, а этот, «летний», весь из себя продуманный в отрицательных значений. И да, тоже сирота, только не детдомовский, что изначально настраивает на конфликт двух центральных персонажей.

Интересно было бы узнать происхождение денег и что случилось с родителями маленького исчадия. Этого зрителю не расскажут… хватит с нас.

Рисунок роли у Эйдельштейна (а он по смыслу и фактуре и есть главный герой истории) известный, схематичный, не сказать - избитый. Вычурный поддонок, нагло покупающий (подкупающий) себе друзей, где каждый проходит проверку на верность через страх и унижения. Притворный гнев его легко сменяется фальшивой милостью. Что ещё больше принижает его окружение – неужели эти идиоты не понимают, что над ними издеваются?!

Ну и антураж соответствующий, кощунственный. Дэн (роль Эйдельштейна) представляет свой круг, как «Тайную вечерю» Леонарда Да Винчи, где он сам, естественно, главный персонаж. А вот Никиту нарекает Иудой – «будешь Иудой» - (тот не возражает), ведёт себя как типичный новорусский божок из 90-х. Дальше по всем канонам должно быть сравнение этих главных библейских героев, что само собой предполагает – Иуда окажется намного лучше Христа по части нравственности. Даже скучно… мало ли мы с вами видели подобных противостояний.

Из сюжетных ходов. Конечно, искушения (раз пошла такая пьянка). Терпеть унижения с побоями по поднимающейся ставке (с 5 до 20 тысяч). Опять же с библейским намёком – «ударили по правой, подставь левую». Игры с огнестрельным оружием – от стрельбы по пустым пивным банкам (банально) до «русской рулетки (тоже не свежО). Прописная истина – игры с огнестрелом плохо заканчиваются. Вот и здесь девичий труп.

Далее начинается классический нуар (специфический жанр, как правило, с криминальной подоплекой, который визуально характеризуется тёмными тонами, жестокостью и депрессивной атмосферой). В сюжет вплетается странный детектив в исполнении Кирилла Каро (он и на лицо странный), с одной стороны - дотошный, с другой, редкостный раздолбай, почище подозреваемых. Последние, к слову, тоже не пойми кто, в фильме ни слова о роде их деятельности. На их фоне Никита-«Иуда» снова в выигрыше, он хоть чем-то занимается. Хотя и не квалифицированным.

Вторым номером сюжета, в полном отрыве от первого, проистекает невнятный роман Никиты с соседкой Сашей. То ли спят вместе (в переносном физиологическом смысле), то ли мозги друг другу парят. Саша, например, рассказывает сердечному дружку собственную притчу про кекс из одного изюма, который ей пекла мама. Нам же, зрителям, предлагается докопаться до сути этой метафоры и воскликнуть – «как круто!». То, что Никита не пригласил ни разу подругу в свою тусовку, никому не интересно по умолчанию. Хотя вписалась бы на раз к этим апатичным чудикам. Вот такое чёрно-белое предчувствие всеобщего нравственно апокалипсиса.

Примечательно, что своим названием «Наступит лето» как бы вступает в конфликтный диалог недавно вышедшим на экраны «Кончится лето» с убойным Юрой Борисовым в главной роли. Тоже, вроде, арт-хаус, только по динамике действия ближе к крутому боевику. Если сравнивать, конечно.

В целом же полнометражный дебют Султанова – настроенческое кино с поиском собственного языка выражения. Искать в нём цитаты – дело зело неблагодарное, всё будет с огромной натяжкой. А новое – всегда интересно…

…если досмотреть его до конца.

Леонид Черток