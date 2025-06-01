Канализация и выборы. Когда Вилегодский округ вздохнет полной грудью

Мы уже не раз писали об удручающем состоянии канализационной системы в Вилегодском округе. Жители местных деревень буквально задыхаются от неприятного амбре… а на дворе, между прочим, третье тысячелетие высокотехнологичного XXI века.

Судя по всему, «Руснорд» читают в окружной администрации… или так совпало, но через несколько дней глава округа Ольга Аникиева выступила со следующим заявлением:

- В настоящее время существующие канализационные очистные сооружения (КОС) построенные в 1970 году, расположенные на берегу р.Виледь, находятся в неисправном аварийном состоянии. Возле КОС имеется канализационная насосная станция КНС «Пушкинская». Имеющиеся КНС и сети водоотведения функционируют и обслуживаются по договору ООО «Ильинск-ЖКХ».

В настоящее время администрацией округа проведены торгово-закупочные процедуры по разработке проектной документации, по завершению которых был заключен договор на разработку проектной и рабочей документации по объекту «Канализационные очистные сооружения в с. Ильинско-Подомское».

В ноябре 2024 года получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Канализационные очистные сооружения в с. Ильинско-Подомское». Стоимость реализации проекта составляет 404 млн. руб. За счет средств местного бюджета реализовать данное мероприятие не представляется возможным.

Единственно возможным способом для реализации проекта является привлечение федерального финансирования. Для этого администрация округа участвует в Государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». Заявка с необходимым пакетом документов направлена в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 30.04.2025 в рамках объявленной заявочной кампании. Результаты конкурса будут известны до сентября 2025 года.

В ходе межведомственного совещания обсуждались причины образования несанкционированного сброса жидких отходов в р. Мухонка в весенний период 2025 года, что послужило основанием появления многочисленных негативных отзывов в соцсетях.

С учётом озвученных специалистами причин временного ухудшения состояния воды в р. Мухонка представителю подрядной организации указано на необходимость обеспечения бесперебойной работы откачивающих насосов, а администрации округа совместно с отд. МВД России «Вилегодское» поручено провести в с. Ильинско-Подомское и д. Мухонская профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов самовольных построек и организации самовольных сбросов жидких отходов в частном секторе.

Ответственность за сброс жидких бытовых отходов (септиков, выгребных ям и т.д.) по ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления» влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Прокурор района обратил внимание на необходимость организации бесперебойного с соблюдением экологического законодательства обеспечения водоотведения, обеспечение транспортной доступности служб, занятых в организации водоотведения, а также надлежащее содержание имеющихся в собственности администрации округа сетей водоотведения.

Ситуация по исполнению администрацией округа обязательств по водоотведению на территории муниципального образования находится на контроле прокуратуры района.

Вроде бы исчерпывающе и обнадеживающе. Но у активиста-общественника Сергея Федяева есть вопросы и сомнения. Предлагаем ознакомиться:

- Уважаемая Оксана Валерьевна!

Еще в марте в телефонном разговоре с вашим заместителем Андреем Владимировичем Захаровым мы обсудили, какие могут быть последствия от бездействия ваших сотрудников, что сегодня мы и наблюдаем. Я предложил: провести общественные слушания по положительному заключению государственной экспертизы проектной документации по объекту «Канализационные очистные сооружения в с. Ильинско-Подомское».

На общественных слушаниях подробно раскрыть вопросы, волнующие жителей деревни Нижняя Мухонская: место установки новых очистных сооружений, принцип работы, санитарно-защитная зона объекта, охрана объекта, будут ли проведены работы по замене магистральных канализационных труб в границах земельного участка от деревни до очистных (трубы износились, и происходит прорыв канализационных отходов на участки, используемые под посадку картофеля), логистика доставки строительных материалов, оборудования (конкретно указать маршрут с обустройством дорог и мостовых сооружений), будет ли произведена очистка и демонтаж старых очистных сооружений (объект представляет опасность для жизни, в первую очередь для детей). Кто понесет ответственность за ущерб, принесенный водным и земляным ресурсам?



В ваших объяснениях я не прочитал главного – вашей уверенности в открытии финансирования по объекту «Канализационные очистные сооружения в с. Ильинско-Подомское». Я также предложил собрать подписи жителей в поддержку данного проекта, разработал подписной лист (прилагается). Время уходит, необходимо срочно, при поддержке жителей райцентра, стучаться во все инстанции – к Губернатору области, правительству РФ. (Хочу отметить: после озвучки существующей проблемы с очистными сооружениями региональным штабом Народного Фронта Архангельской области в Москве проблему взяли под контроль).

Ждем вашего решения о проведении общественных слушаний.

Общественные слушания все-таки состоятся. Но это, будем честны, говорильня, а ситуация с канализацией требует кардинального решения. Тем более, что в сентябре нас ожидают губернаторские выборы, и подобные ситуации на местах могут выйти боком сами-знаете-кому.

Редакция ИА RUSNORD продолжает внимательно следить за развитием событий. Журналистский опыт подсказывает, что эта публикация не последняя…