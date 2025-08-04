С чувством прекрасного. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья занимались обычными августовскими делами. Где находится время всему.

Так, депутаты опекают фестиваль «ПоморСтиль», уличное неформальное искусство. То, что обычно называется «наскальной живописью» или хулиганством.

В рамках фестиваля в этом году преобразятся четыре технических сооружения в Соломбале, Маймаксе, Цигломени и Исакогорке. А также появится одно большое изображение на нижней набережной Северной Двины в районе площади Мира.

Главное художественное обновление этого года ждёт нижнюю набережную в районе площади Мира. Там появится масштабная надпись «Архангельск — город воинской славы». По замыслу организаторов, её будет хорошо видно с прогулочных теплоходов.

Надписи и рисунки делаются, что называется, с запасом прочности и прослужат не одно десятилетие. Всем ветрам и снегам назло.

Труд уличных художников похвалили председатель городского парламента Иван Воронцов:

- Архангельск — это не только история и традиции, но и живой современный город. Уличное искусство создаёт новое настроение в наших дворах и на набережной, делает городскую среду более близкой и понятной людям. Важно, что такие проекты поддерживают жители.

В свою очередь, депутат Максим Хохулин акцентировал внимание на том, что «ПоморСтиль» может стать началом большого пути для самодеятельных художников:

- Уличное искусство даёт возможность проявить себя тем, кто только начинает творческий путь. Это реальная площадка для новых идей, где ребята видят, что их работа востребована и меняет город. Мы заинтересованы в том, чтобы Архангельск стал центром притяжения для молодежных инициатив.

Параллельно с фестивалем настенной живописи в Архангельске проходят акции проекта-антагониста «Чистые стены». Тут все дело, как преподнести и какие поставить цели.

А главная цель такова - закрасить незаконные надписи и рисунки, рекламирующие продажу запрещённых веществ. Согласитесь, это борьба со злом, но никак не с искусством. В акции принимают участи как члены Молодежного совета Архангельска, там и местные жители. Часто к ним присоединяются и депутаты.

Иван Воронцов:

- Борьба с незаконными надписями, особенно рекламирующими запрещённые вещества, — это не только вопрос эстетики, но и безопасности наших детей и общественного порядка. Благодарим активистов Молодёжного совета и неравнодушных жителей, которые приняли участие в закрашивании этих надписей. Это настоящий пример гражданской ответственности и любви к своему округу. Считаем, что такие инициативы заслуживают широкого распространения!

И уже под конец рабочей недели депутат Михаил Орлов встретился жителями округа Варавино-Фактория поговорить о житье-бытье и наметить точки взаимодействия. Рядом присутствовал и глава округа Глеб Вашуткин.

Народный избранник был впечатлён хозяйским подходом жильцов к благоустройству территории и их стремлением улучшать окружающее пространство. От себя жители попросили своего представителя в городском парламенте в создании спортивной площадки и обновлении игровой зоны для детей.

Михаил Орлов:

- Также мы обсудили вопросы, связанные с дворовым освещением, шумностью кондиционеров на соседнем здании и установкой ограничителей скорости на дороге рядом с домом. Все эти проблемы взяты в работу. Буду держать их решение на особом контроле.