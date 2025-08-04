Высокие гости посетили Михаило-Архангельский монастырь

Михаило-Архангельский кафедральный собор города Архангельска посетили председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству митрополит Каширский Феогност, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Высоких гостей встретил митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий. Архипастырь рассказал об истории возведения главного храма Архангельской митрополии и о святынях собора, который в октябре 2022 года освятил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Глава митрополии поблагодарил высоких гостей за визит и внимание к жизни Архангельской епархии.