Откуда вылетела птичка

- Нет, ты не шутишь, правда? Ты согласна? !Нет, поверить не могу... согласна? Всё, завтра же, завтра... сегодня уже не успеем...

... Борька повстречал Наташу, Наташа не отвергла Борьку, они не очень долго думали, было объявлено, что они, несомненно, созданы друг для друга и расписываются.Борька - так тот вообще пылал и сучил ногами.

Наташка была красива и почти не дура. На следующий день после объяснения и предложения они отправились в Грибоедовский. Пунцовели, сияли - но только до того момента, когда выяснилось, что Борису Сергеевичу уже 25 лет и три месяца, а фотография в паспорте - 16-летнего прыщавца. Нео-брачующиеся потухли и удручённо вышли из дворца.

Идти в фотоателье Борька отказался наотрез - там только изуродуют, а он не собирается ещё 20 лет предъявлять во всех инстанциях паспорт с перекошенной рожей внутри. А если за границу? а если карьера из-за неправильной тени - нах?

Наташа согласно кивала головой, но сомнения уже начали точить девичье сердце. Как так, предложение сделано, принято, лишь фотография -- препятствие, но вместо устранения такового - новые заморочки...

А Борька, несмотря на кипящую страсть и вожделение - вызвонил своего троюродного брата Гошу, умелого фотографа, но портвешиста-профи. Гоше было некогда, и он перенёс фотосессию на неделю. Борька скрепил сердце - и перенёс на 10 дней подачу заявления. Наташа вздохнула -- и перенесла дефлорацию на 11 дней...

А дальше...

Борька всем рассказывал, как он любит невесту, Гоша запил и не мог фотографировать, Наташа посмотрела на это всё и уехала в пансионат на три дня. Борька, решительно несогласный на иного фотомастера, лично поехал к Гоше, вызвонив знакомого врача, официально в СССР тогда не разбодунивали - но за 25 рублей и 0,8 вермута доктор отглюкозил Гошу, Гоша сфотографировал Борьку и тот кинулся в паспортный стол. Ещё 25 руб, потом ожидание, потом ещё...

Когда Борька примчался на Сокол к экс-брачующейся - дверь ему открыл здоровый парень в трениках и с голым торсом. И с обручальным кольцом на сарделевидном пальце. Такое же новенькое колечко обнаружилось и у слегка смущённой Наташи,выглянувшей из-за могучего плеча атлета.

Скандалить Борька не стал, вышел на бульвар, сел у фонтана, тихо всплакнул, тут же неподалёку на Песчаной купил "Хирсы" до отвала, нажрался и был увезён хмелеуборочной машиной. Вот тут-то паспорт оказался кстати.

...Прошло очень много лет. Борис так и не женился, карьеру сделал, но! Он никогда не фотографировался! Все фотографии, необходимые для документов, во всех личных делах и загранпаспортах, да и в основной паспорт в 45 лет - все эти фотографии были сначала художественно отретушированными копиями той, 25-летнего Борьки, а потом, с развитием компьютерных технологий - продуктом фотошопа. Мастера так умело старили юного фотоБорьку, и так дорого за это брали...

Единственная фотография, которая у Бориса имеется - это обои на 19"" мониторе. Там стоит спутниковый снимок Сокола, район Песчаных, максимального разрешения, так что в левом нижнем углу - крыша Наташкиного дома, а в правом верхнем - видно даже скамейку, с которой увозили пьяного безутешного Борьку.

... И этот снимок обновляется спутником каждые 24 часа...

Ярослав Трусов