Слово о благодати

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 19 августа, в праздник Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.



Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Екатерины Харитоновой.



На сугубой ектении были вознесены особые прошения и совершена молитва о Святой Руси.



По окончании Литургии митрополит Корнилий совершил освящение новых плодов.



Затем глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.



Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!



«Преобразился еси на горе́, Христе Боже, показавый учеником Твоим славу Твою, якоже можаху, да возсияет и нам, грешным, свет Твой присносущный молитвами Богородицы, Светодавче, слава Тебе», — воспевает ныне Святая Христова Церковь в тропаре двунадесятого праздника Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.



Свое великое земное служение Спаситель мира совершал в глубоком смирении, приняв человеческую плоть, и лишь иногда Он являл Свою Божественную славу — когда воскрешал мертвых и даровал исцеления болящим. Сегодня, как повествует святой апостол и евангелист Матфей, Господь наш Иисус Христос взял святых Своих учеников и апостолов Петра, Иакова и Иоанна, возвел их на гору высокую, и преобразился пред ними: и просияло лице Его, яко солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. Господь поднялся на гору для того, чтобы вознести Свои святые молитвы. Это пример для нас, чтобы мы поднимались, возвышались духом от своих обыденных попечений и забот и молились Господу Богу, как делал Сам Христос Спаситель.



Когда Господь преобразился, явились два пророка, Моисей и Илия, с Ним беседующие. Во время совершения Проскомидии священник на дискосе полагает просфору — агнец — которая прообразует Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, затем священнослужитель вынимает частицу о Пресвятой Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии, в честь Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, в честь всех святых, а затем — за живых и усопших. На Фаворе Господь также собрал всех, и явился пророк Моисей, уже пребывавший в загробном мире, и пророк Илия, который не познал смерти на земле и живым был взят на небо. В Ветхом Завете мы читаем, что Господь Бог обратился к Моисею и сказал ему: «Не возможеши видети лица Моего: не бо узрит человек лице Мое, и жив будет». Также в богослужебных книгах мы слышим слова: «Бога человеком невозможно видети, на Негоже не смеют чини Ангельстии взирати». Даже ангелы и архангелы закрывают лики, ибо не могут взирать на Бога, а сегодня мы читаем, что пророк Моисей увидел Самого Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Недаром явились именно эти два ветхозаветных пророка. Моисей представлял Закон, а Илия представлял всех пророков. Они беседовали со Спасителем о грядущих Его страданиях в Иерусалиме. Событие Преображения Господня совершилось за сорок дней до Крестных страданий Христа Спасителя, и Святая Церковь установила праздновать сей праздник за сорок дней до Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.



Спаситель много беседовал со Своими учениками и апостолами, что надлежит Сыну Божию быть распяту и в третий день воскреснуть. Сегодня три избранных ученика слышат, как Господь говорит с пророками о предстоящих страданиях. Святой апостол Петр воскликнул: «Господи! Хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил, облако светлое осенило их; и был глас из облака глаголющий: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, о Немже благоволих: Того послушайте». Почему же апостол Петр воскликнул о том, что хорошо здесь быть? Когда человек пребывает с Господом Богом, ему всегда хорошо, ибо его коснулось счастье. Но не то призрачное и мимолетное земное счастье, которое порой бывает греховно и за которое приходится потом расплачиваться. Речь идет о настоящем вечном подлинном счастье пребывания с Богом, когда человека касается благодать Духа Святого. Бог Отец, как некогда на Иордане, свидетельствовал о Божественном Сыне, чтобы мы послушали Его.







В праздник Преображения Господня, возлюбленные во Христе братья и сестры, мы с вами говорим о том, что душа каждого православного христианина должна преобразиться, и не только в жизни будущего века, в Царствии Небесном, не только после всеобщего Воскресения, когда наши души войдут в обновленные телеса, и мы будем преображены Господом Богом. Преображение должно коснуться нашей души уже здесь, в нашей земной жизни! Многие святые угодники Божии при своей земной жизни сподобились преображения своей души и тела. Преподобный Серафим Саровский, беседуя с Николаем Александровичем Мотовиловым, преобразился пред ним, его лицо просияло, его видимым образом коснулась благодать Святого Духа. Преобразился за Божественной литургией, которую Он совершал, преподобный Сергий, игумен Радонежский, и окружавшие его люди видели благодать Духа Святого, которая коснулась преподобного, и угодник Божий преобразился. Будем и мы с вами, возлюбленные, очищать свое сердце от страстей, грехов и пороков слезами покаяния. Душа не преобразится, если в человеке гнездится грех, этот яд, который разлагает изнутри и не дает душе преображаться. Когда мы очистим сердце плодами покаяния, в него вселится благодать Духа Святого, и Господь сотворит там обитель со Отцем и Святым Духом, и преобразится наша бессмертная душа. Помолимся ныне Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, чтобы быть нам с избранными учениками и апостолами. Об одном из них — Петре — сказал Господь, что он камень, на котором Спаситель созиждет Церковь, и врата адовы не одолеют ее. У него была пламенная вера в Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Святой апостол Иаков был праведным человеком и одним из первых отдал свою жизнь во благовестии Христовом. Своею мученическою кончиною он свидетельствовал о правде Божией. Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов, который являл образ любви к Богу и ближним и был чистым девственником, во время, когда Господа оставили все, он вместе с Пречистой Богоматерью стоял у Креста Христова и видел и слышал последние слова земной жизни Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Святые ученики Христовы были свидетелями не только Преобразившегося Христа на Фаворе, но и свидетелями Гефсиманской молитвы, когда Господь молился даже до кровавого пота.







С праздником Преображения Господня поздравляю всех вас, дорогие мои!

Преобразившись на горе Фавор, Господь явил Свою Божественную славу и показал, что Он не простой человек, но Богочеловек. Господь шел на Свои страдания, и Он уверял апостолов, чтобы когда Его будут хулить и судить враги Христовы, они не примкнули к ним, но твердо и крепко верили, что Он воистину Сын Божий, Спаситель всего мира, Который идет на страдания ради нас и ради нашего спасения. Если бы апостолы примкнули к врагам Христовым, они бы не понесли благую весть о Распятом и Воскресшем Христе Спасителе нашем ко всем племенам и ко всем народам. Для этого Господь и показал им Свою Божественную славу.Пусть милость Божия и Его благословение сопутствуют нам в следовании заповедям Христовым для того, чтобы нам исполнить всё, что заповедовал Христос Спаситель в Евангелии, и сподобиться нам преображения нашей бессмертной души во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!







