В Устьянском округе ширится гражданское противостояние между властью и народом

«Верхи не могут управлять по-старому,

низы - не хотят жить по-старому,

повышается революционная активность народных масс»

( Вольная трактовка определения революционной ситуации В.И. Лениным).

Ситуацию в Устьянском округе, а, точнее, в Шангалах, можно назвать революционной.

( Могу предложить свои услуги в качестве Че Гевара, я люблю, как человек левых взглядов, всякие там социальные «заварушки»).

После принятия решения предыдущей администрацией о фактическом прекращении водоснабжения питьевой водой части села, ликвидации питьевого колодца со 100-летней историей, на новый виток выходит конфронтации между Администрацией округа и населением.

Народ пишет письма, петиции, подписанные десятками односельчан...

Восстановите исторический колодец! Выполните решение суда о сносе гаража в водоохранной зоне!

Власть их полностью игнорирует.

Ситуация маразматическая - решения Архангельского областного суда от июля 2024 года не выполнено!

Ни Администрацией района, ни местной службой судебных приставов - исполнителей, ни устьянской прокуратурой..

Районная прокуратура прислала такой ответ за № 343 - ж - 2019/20110022/04157 - 25 от 16.06. 2025 г,

На запрос - «Почему не исполняются законные решения Архангельского областного суда?», что я не смог поверить своим глазам, когда прочитал его!

Сначала они цитируют само решение Областного суда:

«Учитывая изложенное, апелляционным определением Архангельского областного суда от 10.07.2024 № 33-5497/2024 отменено решение Устьянского районного суда от № 2-359/2021 от 21.12.2021, принято новое решение об удовлетворении исковых требований С.. и И. к П., администрации Устьянского муниципального района, Комитету по Управлению муниципальным имуществом администрации Устьянского муниципального района, Управлению федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу о признании самовольной постройкой гаража, возложении на П. . обязанности по сносу гаража, признании незаконным договора аренды от 25.12.2018 о предоставлении земельного участка площадью 30 кв.м. П., возложении на Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу обязанности по снятию с кадастрового учёта земельного участка, взыскании судебных издержек.»

Вот, всё чётко и понятно... Но вместо того, чтобы следовать букве закона, устьянская прокуратура делает сногсшибательные выводы, как НЕ исполнить решение суда.

Сначала они соглашаются , что гараж построен незаконно.

« В указанном земельном участке П. в 2019 году возведён гараж.

Установлено, что фактически вся площадь предоставленного П. земельного участка, застроена гаражом, что не позволяет использовать указанный земельный участок в соответствии с установленным видом разрешённого

использования – для ведения личного подсобного хозяйства».

Гараж не должен быть возведён на выделенном участке (хотя и само выделение было незаконно в водоохранной зоне).

А дальше в ответе, вообще не понятно что, причём за подписью И.О. прокурора Устьянского округа Михайловой О.Ю.:

Исходя из сведений Северного межрегионального управления

Росприроднадзора от 22.02.2020 гараж П. расположен в границах водоохранной зоны р. Устья. Вместе с тем, он расположен со стороны существующей автомобильной дороги (проезда), между автомобильной дорогой регионального значения «Вельск-Шангалы» и дорогой вдоль по ул. Набережная с. Шангалы, въезд на территорию гаража имеет твёрдое покрытие. Сам по себе факт наличия в водоохранной зоне указанного гаража не является нарушением требований водоохранного законодательства»

Получается так, что, если подъезд в гараж забетонирован - значит исполнять решение Областного суда не обязательно для Прокуратуры Устьянского района?

Это что?! Новый взгляд на юриспруденцию?

Хотя я и не юрист, но знаю точно, что закон формален, есть вступившее в силу решение суда - исполняй!

Не хочешь, тогда пускай разбирается товарищ Краснов, Игорь Викторович, благо наш земляк и ему будет интересна эта поучительная история...

Хотя ещё есть 30 дней на исправление ошибок…

Не написание ответа , а фактических действий по исполнению решений суда - сносу гаража и возобновлению работы колодца.

Вернёмся к нашему колодцу «раздора».

Устьянская администрация, повторюсь, решила пойти по такому пути - нет человека, вернее колодца , нет проблем и.... закопала НАРОДНЫЙ колодец с вековой историей !

Более того, тайно, ночью, почти так же, как выносили тело Сталина из Мавзолея в 1961-ом.

Тайно - потому что боялись широкомасштабных народных протестов и беспорядков.

Закопали - вместо того, чтобы убрать все препятствия для его эффективной работы по снабжению жителей чистой питьевой водой!

Я уже писал на эту тему (Рассказ о том, как бывший глава Устьянской администрации ... «утонул» в «колодце раздора») , но ситуация не разрешилась, а наоборот - усугубилась.

Сможет ли проигнорировать народное мнение в форме подписанной десятками местных жителей Петиции о сохранении и реконструкции колодца , теперь уже обращены к новому, утверждённому 23 мая, Главе округа - Ижемцевой Ольги Николаевне.

Сможет ли она найти правильное решение, хотя оно лежит на поверхности - исполните решения Архангельского областного суда, предписаний Роспотребнадзора, восстановите работу колодца, с вековой историей и ставшей исторической ценностью Устьянского района.

На этот колодец постоянно ходили руководители района в 60 - 80 годы - Костылев и Коммисаров. Которые много сделали для развития района, они жили неподалёку.

Такие именитые шангальцы, как Геннадий Серапионович Попов — коренной житель Шангал, главный врач района, фтизиатр, председатель врачебно-трудовой экспертной комиссии и Александр Андриянович Кононов — автор краеведческого издания «Шангалы. Времена и люди» (2015), так же постоянно ходили за водой на этот колодец..

А вы его уничтожили!

Отмените постановление № 1052 от 21 марта 2025 года, ставшего «чёрной меткой» для временщика - И.О. Главы Устьянского муниципального округа г. Молчановского С.А.!

Когда вы читаете это Постановление - ощущение такое, что его могли придумать только постояльцы «палаты № 6»:

« В связи с физическим и моральным износом списать с финансового учёта , исключить из казны и реестра объектов муниципального имущества - колодец, расположенный по адресу - с. Шангалы ..улица Набережная».

Какой износ?!

За 100 лет своего существования в народном колодце иссякла вода?

Произошло землетрясение и произошли тектонические сдвиги, которые пресекли поступление воды в колодец?

Ничего этого не было ...

Если восстановить хронологию событий - 12 марта сего года, без всяких на то оснований (юридических, прежде всего), колодец закапывают.

16 марта - подписывают акт о приёмке выполненных работ, и только 21 марта выносится Постановление № 1052, причём задним числом!

Оставляя жителей села без питьевой воды.

Далее…

Первая колонка была поставлена осенью 2024 года, ещё до морозов.

- Зачем, спрашивали тогда жители села .

При первых минусах она замёрзла и не работала до января. В январе поставили другую колонку, которая работает, но вода, как утверждают местные жители и данные анализов в лаборатории - дрянь, техническая - полы мыть...

А воду питьевую теперь покупают в магазине.

В 30 - е годы прошлого века такую деятельность признали бы ВРЕДИТЕЛЬСТВОМ, со всеми вытекающими последствиями.

Я думаю, что для ВЧК - ОГПУ при Губернаторе (или как теперь это называется) есть, над чем поработать.

Впрочем, ситуация в одном из самых живописных и спортивных районов области, куда ещё вчера туристы валили толпами со всей России, весьма напряжённая .

Противостояние власти и народа может принять непредсказуемые формы.

Вы хотите северный «Лос-Анжелес» ?

Я - нет ....

Михаил Скоморохов



