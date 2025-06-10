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В Устьянском округе ширится гражданское противостояние между властью и народом

«Верхи не могут управлять по-старому,

низы - не хотят жить по-старому,

 повышается революционная активность народных масс»

 ( Вольная трактовка определения революционной ситуации  В.И. Лениным).

 Ситуацию в Устьянском округе, а, точнее, в Шангалах, можно назвать революционной. 

 ( Могу предложить свои услуги в качестве Че Гевара, я люблю, как человек левых взглядов, всякие там социальные «заварушки»).

  После принятия решения предыдущей администрацией о фактическом прекращении водоснабжения питьевой водой части села, ликвидации питьевого колодца со 100-летней историей,  на новый виток выходит  конфронтации между Администрацией округа и населением.

 Народ пишет письма, петиции, подписанные десятками односельчан...

Восстановите исторический колодец! Выполните решение суда о сносе гаража в водоохранной зоне! 

 Власть их полностью игнорирует.

 Ситуация маразматическая - решения Архангельского областного  суда от июля 2024 года не выполнено! 

  Ни Администрацией района, ни местной службой судебных приставов - исполнителей, ни устьянской прокуратурой..

  Районная прокуратура прислала такой ответ за № 343 - ж - 2019/20110022/04157 - 25  от 16.06. 2025 г, 

  На запрос - «Почему не исполняются законные решения Архангельского областного суда?», что я не смог поверить своим глазам, когда прочитал его!

 Сначала они цитируют само решение Областного суда:

 «Учитывая изложенное, апелляционным определением Архангельского областного суда от 10.07.2024 № 33-5497/2024 отменено решение Устьянского районного суда от № 2-359/2021 от 21.12.2021, принято новое решение об удовлетворении исковых требований С.. и И. к   П., администрации Устьянского муниципального района, Комитету по Управлению муниципальным имуществом администрации Устьянского муниципального района, Управлению федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу о признании самовольной постройкой гаража, возложении на П. . обязанности по сносу гаража, признании незаконным договора аренды от 25.12.2018 о предоставлении земельного участка площадью 30 кв.м. П., возложении на Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу обязанности по снятию с кадастрового учёта земельного участка, взыскании судебных издержек.»

 Вот, всё чётко и понятно... Но вместо того, чтобы следовать букве закона, устьянская прокуратура делает сногсшибательные выводы, как НЕ исполнить решение суда.

Сначала они соглашаются , что гараж построен незаконно.

 « В указанном земельном участке П. в 2019 году возведён гараж. 

Установлено, что фактически вся площадь предоставленного П. земельного участка, застроена гаражом, что не позволяет использовать указанный земельный участок в соответствии с установленным видом разрешённого 

использования – для ведения личного подсобного хозяйства».

 Гараж не должен быть возведён на выделенном участке (хотя и само выделение было незаконно в водоохранной зоне).

 А дальше в ответе, вообще не понятно что,  причём за подписью И.О. прокурора Устьянского округа Михайловой О.Ю.:

 Исходя  из  сведений  Северного  межрегионального  управления 

Росприроднадзора от 22.02.2020 гараж П. расположен в границах  водоохранной зоны р. Устья. Вместе с тем, он расположен со стороны  существующей автомобильной дороги (проезда), между автомобильной дорогой  регионального значения «Вельск-Шангалы» и дорогой вдоль по ул. Набережная  с. Шангалы, въезд на территорию гаража имеет твёрдое покрытие. Сам по себе факт  наличия в водоохранной зоне указанного гаража не является нарушением  требований водоохранного законодательства»

 Получается так, что, если подъезд в гараж забетонирован - значит исполнять решение Областного суда  не обязательно   для Прокуратуры Устьянского района?

  Это что?! Новый взгляд на юриспруденцию?

 Хотя я и не юрист, но знаю точно, что закон формален, есть вступившее в силу решение суда - исполняй!

 Не хочешь, тогда пускай разбирается товарищ Краснов, Игорь Викторович, благо наш земляк и ему будет интересна эта поучительная история... 

 Хотя ещё есть 30 дней на исправление ошибок…

 Не написание ответа, а фактических действий по исполнению решений суда  -  сносу гаража и возобновлению работы  колодца.

 Вернёмся к нашему колодцу «раздора». 

 Устьянская администрация, повторюсь, решила пойти по такому пути - нет человека, вернее колодца , нет проблем и.... закопала НАРОДНЫЙ колодец  с вековой историей !

 Более того, тайно, ночью, почти так же, как выносили тело Сталина из Мавзолея в 1961-ом. 

 Тайно - потому что боялись широкомасштабных народных протестов и беспорядков.

 Закопали - вместо того, чтобы убрать все препятствия для его эффективной работы по снабжению жителей чистой питьевой водой! 

 Я уже писал на эту тему   (Рассказ о том, как бывший глава Устьянской администрации ... «утонул» в «колодце раздора») , но ситуация не разрешилась, а наоборот - усугубилась.

 Сможет ли проигнорировать народное мнение в форме подписанной десятками местных жителей Петиции о сохранении и реконструкции колодца , теперь уже обращены к новому, утверждённому 23 мая,  Главе округа  - Ижемцевой Ольги Николаевне. 

 Сможет ли она найти правильное решение, хотя оно лежит на поверхности - исполните решения Архангельского областного суда, предписаний Роспотребнадзора, восстановите работу колодца, с вековой историей и ставшей исторической ценностью Устьянского района. 

 На этот колодец постоянно ходили руководители района в 60 - 80 годы - Костылев и Коммисаров. Которые много сделали для развития района, они жили неподалёку.

 Такие именитые шангальцы, как Геннадий Серапионович Попов — коренной житель Шангал, главный врач района, фтизиатр, председатель врачебно-трудовой экспертной комиссии и Александр Андриянович Кононов — автор краеведческого издания «Шангалы. Времена и люди» (2015), так же постоянно ходили за водой на этот колодец..

   А вы его уничтожили!

 Отмените постановление  № 1052 от 21 марта 2025 года, ставшего «чёрной меткой» для  временщика - И.О. Главы Устьянского муниципального округа  г. Молчановского С.А.! 

 Когда вы читаете это Постановление - ощущение такое, что его могли придумать только постояльцы «палаты № 6»:

 « В связи с физическим и моральным износом списать с финансового учёта , исключить из казны и реестра объектов муниципального имущества -  колодец, расположенный по адресу - с. Шангалы ..улица Набережная».

 Какой износ?! 

 За 100 лет своего существования в народном колодце  иссякла вода? 

 Произошло землетрясение  и  произошли тектонические сдвиги, которые пресекли поступление воды в колодец? 

 Ничего этого не было ...

 Если восстановить хронологию событий - 12 марта сего года, без всяких на то оснований (юридических, прежде всего), колодец закапывают. 

16 марта - подписывают акт о приёмке выполненных работ, и  только 21 марта выносится Постановление № 1052, причём задним числом! 

 Оставляя жителей села без питьевой воды.

 Далее…

   Первая колонка была поставлена осенью 2024 года, ещё  до морозов. 

- Зачем,  спрашивали  тогда жители села .

 При первых минусах она замёрзла и не работала до января. В январе поставили другую колонку, которая работает, но вода, как утверждают местные жители и данные анализов в лаборатории - дрянь, техническая - полы мыть... 

 А воду питьевую  теперь покупают в магазине.

  В 30 - е годы прошлого века такую деятельность признали бы ВРЕДИТЕЛЬСТВОМ,  со всеми вытекающими последствиями. 

  Я думаю, что для ВЧК - ОГПУ при Губернаторе (или как теперь это называется) есть, над чем поработать.

  Впрочем, ситуация в одном из самых живописных и спортивных районов области, куда ещё вчера туристы валили толпами со всей России, весьма напряжённая .

 Противостояние власти и народа может принять непредсказуемые формы. 

 Вы хотите северный «Лос-Анжелес» ? 

 Я - нет ....

 Михаил Скоморохов


24 июнь 15:00 | : Горячая тема / Экономика

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