Судно ли это?

Приведённая иллюстрация размещена в книге «Зрелище природы и художеств», изданной в Санкт-Петербурге «иждивением Императорской Академии наук 1784 года». Пароходов колёсных тогда ещё не было. Может, матросы невидимые крутили колёса в «машинном» отделении деревянного судна и оно передвигалось по воде?

Всё оказалось проще—на рисунке изображена мельница. В заметке о ней говорится: «Судовая мельница есть некоторый род водяной мельницы, построенной на реке на плоскодонном судне, или на барке с широким бортом, и потому может двигаться с одного места на другое: а поелику она вместе с водою подымается и опускается, то и может всегда действовать».

Применялись ли подобные мельницы в Поморье? Может, кто-нибудь удовлетворит любопытство? О нём, кстати, витиевато и мудро сказано в Предисловии к указанной книге (редакция 1784 года): «Искуство научает нас, коликаго успеха при воспитании юношества ожидать надлежит, когда изобретаются способы к привлечению внимания и любопытства детей приятным образом».

Будем как дети.

Александр Чашев