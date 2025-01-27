Меньшову и не снилось. Рецензия на фильм "Мужу привет"

Ещё до выхода ленты в широкий прокат, её авторы, чета Масловых (режиссёр Антон и сценарист Мария) сделали своёму детищу беспроигрышный промоушн – отрекомендовали как современный вариант оскароносного «Москва слезам не верит».

У большинства потенциальных зрителей в зобу дыхание спёрло. И то, эту картину тридцать лет с гаком крутят по несколько раз в год на всех каналах к любым датам, и постоянно высокие рейтинги. Хотя пора бы задуматься, что в олимпийском 80-м нам на безрыбье подсунули красивую шнягу с пропагандой ложных ценностей.

Ну, сами подумайте. Из трёх подруг (прям «Секс в большом городе») стабильней всех оказалось мещанское счастье штукатура Тоси. Которая, как вышла замуж за недалёкого и нестильного паренька со стройки, так и идёт её семейный поезд со всеми остановками – телевизор, холодильник, детишки. Причём об этом прямо говорит её же товарка, разухабистая Людмила, положившая жизнь на поиски крутого мужика, и успокоившаяся на выдаче вещей из химчистки.

Кстати, в оригинальном варианте сценария именно Людмила устраивает свою жизнь так, как подругам и не снилось – охмуряет вдового генерала КГБ. Вы только представьте этот уровень на начало 80-х! Вот только цензура твёрдо сказала «нет» ещё до начала съёмок, пусть засидевшиеся в девках хищницы на слесарях успокоятся.

Меньшов с Черныхом (режиссёр и сценарист) тычут нас носом в Екатерину, self-made woman советского розлива, которая не раздвигала ноги в нужный момент (раздвинула в не нужный), но училась и стала директором завода. И живёт такая дама как средний передовик производства – в двухкомнатной типовой квартире и ездит на «Жигулях» средней паршивости. При этом готова броситься на шею любому – женатому мямле с повадками Кота Матроскина или пролетарскому полуинтеллигенту Гоше с большими алкогольными проблемами. Это и есть женское счастье всем на зависть? Да ну нах!

Понимаю, есть соблазн на эту тему снять полноценный ремейк, превратив трёх подруг, например, в путан Где Тося встречает свою школьную и бедную любовь из бюджетной сферы, бросает порочный бизнес и устраивается на госслужбу, Людмила становится «мамкой» крутого столичного борделя, а в Екатерине просыпается талант игрока на международной валютной бирже. Ну, или постановщика супер дорогих шоу, тут поле для фантазии не паханое.

На такой фильм сходят один раз по старой памяти, долго будут плеваться, а критики обольют ядом. Супруги Масловы только дали затравку, и пошли своим путём. То есть, рассказывают собственную почти невероятную историю любви. Впрочем, вполне симпатичную и местами даже правдоподобную – «а почему бы и нет?».

Трёх подруг в фильме нет. Героиню тоже зовут Екатерина, и работает она в ЗАГСе. Причём отвечает за вступление в брак, по несколько раз в день произнося дежурные слова о вечной любви и верности, желает семейного счастья. А у самой… муж 5 лет как в коме (ничего героического или криминального – несчастный случай на даче).

Как говорится, не дай Бог никому, ни Екатеринино, ни мужнино. Однако никто не застрахован и хотя бы раз прикидывал на себя подобную ситуацию. Так вот, Катерина – образец верности и целомудрия, все эти годы у постели мужа вечерами плюс оплачивает отдельную палату и уход. Впрочем, она не из тех, перед кем штабелями падают (пардон, не она, а актриса Пересильд, прекрасно перевоплотившаяся из космонавтки в «серую мышь»). Но, по любому, разве не о такой подруге жизни вы мечтали? На внешности и сексе только лохи женятся (из наблюдений автора рецензии).

Конечно, место её работы ещё то. Там часто в одной очереди сидят и люди, подающий заявление на роспись, и те, кто пришёл за свидетельством о смерти или документом о разводе. Некоторые перманентно переходят из состояния в состояние. У работающих в таком месте профессиональный цинизм должен зашкаливать почище, чем у медсестёр в женской консультации.

У Катерины случаются рецидивы… она прикидывает, сколько в браке продержится та или иная пара. При этом телом остаётся целомудренна, как истинно христианская дева. Что вызывает удивление даже у близкого друга коматозного мужа, который сам не прочь попользоваться… короче, кругом одни сволочи.

А вот и новый русский Гоша. Не алкаш, бывший учитель, занявшийся настоящим мужским бизнесом – автомастерской. Харизма, подкреплённая деньгами, так и прёт (как всегда у актера Вдовиченко, навсегда оставшимся Велом из «Бригады»). Погоревал человек год после потери жены, пора и честь знать. И объектом обожания становится Катерина, сама находящаяся во внутреннем коматозном состоянии, когда и хочется, и колется.

Здесь возникают некоторые сомнения – чем могла привлечь такого орла эта курица… возможно, сработала всепобеждающая мужская жалость, чувство остро эротичное.

Задайте себе вопрос – окажись вы в ситуации мужа (никто не застрахован), сколько бы вы хотели, чтобы вас ждали из зазеркалья сознания? Даже не сохраняя при этом телесную верность, просто, чтобы было, куда и к кому вернуться. Честный ответ будет тестом на эгоизм. Тем более, фраза Гоши – «я с ним поговорю по-мужски, он должен понять», становится заявкой на вселенскую трагедию.

Коматозный муж в данной ситуации нашёл настоящий мужской выход.

За всеми этими переживаниями главных героев совершенно потерялись ещё две сюжетные линии – половозрелые дети Катерины, у которых с личной жизнью тоже всё не слава богу. В понятиях поколения зуммеров. Остаётся послевкусие, что их истории придуманы для продления экранного времени, можно было оставить просто членами семьи.

В итоге получилась вполне современная симпатичная мелодрама, пусть и с излишне сусальной концовкой. Вот только причём здесь оскароносный фильм Меньшова? Лично я не люблю, когда что-то притягивают за уши.

Леонид Черток